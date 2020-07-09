В Черновицкой области женщина на предпоследней неделе беременности отправилась в лес за грибами и родила там ребенка. Инцидент произошел в четверг, 9 июля, в селе Тарашаны. Об этом пишет molbuk.ua.

"В селе Тарашаны женщина пошла в лес. Она была на 39-й неделе беременности. У нее внезапно начались схватки и она родила ребенка прямо в лесу", - рассказал директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.

По словам врача, это вторая беременность женщины. Сейчас роженицу вместе с младенцем скорая помощь увезла в Черновцы в роддом №2.

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