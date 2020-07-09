В пятницу, 10 июля, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Дожди пройдут только во второй половине дня в западных областях.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, погода будет обусловлена влиянием антициклона Xabi. Ветер 10 июля будет юго-западный, небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью - +12...+19 градусов, днем ​​- +24...+29 градусов, на юге местами до +30 градусов.

"В Киеве 10 июля погода будет практически идеальна, как для лета. Без осадков, много солнца, немного красивых белых кучевых облаков и максимальная температура воздуха +26, +27 градусов", - написала Наталья Диденко.

По данным синоптика, в субботу и воскресенье, 11-12 июля, столбики термометров поднимутся до +30...+32 градусов, а с понедельника в столице воздух снова станет свежим.

"В субботу жара в Украине захочет взять реванш, температура воздуха повысится до +27...+33 градусов. Локальные дожди - только в западной части. В воскресенье, на Петра и Павла, в западных областях из-за прихода активных атмосферных фронтов с запада Европы ощутимо похолодает и пройдут грозовые ливни. На остальной территории преимущественно сухо, разве что в Крыму и в Николаевской области местами пройдут грозовые дожди", - написала Диденко.

Напомним, спасатели из-за непогоды объявлили штормовое предупреждение на 9 июля.

Также мы писали, что за последние 30 лет температура в Киеве поднялась почти на 2 градуса.