Сегодня, 9 июля, в Киеве началась пресс-конференции Олега Корецкого руководитель следственной группы Государственного бюро расследований, который заявил, что Ирина Венедиктова на посту исполняющей обязанности начальника ГБР оказывала на него давление с целью открытия уголовных производств против экс-президента Петра Порошенко.

Корецкий заявил, что не собирается увольняться из ГБР. По его словам, ведомство занимается политическими исценировками, когда заявляет, что он "сливал" материалы уголовных производств.

"Я четыре раза проходил полиграф и ко мне еще два месяца назад от руководства ГБР, не было вопросов",- заявил Корецкий.

Он сообщил, что, если не будет реакции правоохранительных органов на его заявление о нарушении закона руководством ГБР, он сам напишет заявление в соответствующие органы. Какие это будут ведомства, Корецкий не уточнил.

Также он рассказал, что после публикации "Страной" материалов дела, которые касались Керченского пролива, в ГБР проводили внутреннее расследование касательно утечки информации. Но результатов этого расследования Корецкий не знает.

Следователь ГБР перечислил уголовные дела касательно Порошенко, которые имеют перспективу. Это дело касательно Саакашвили и Мальдив.

Напомним, что вчера во время судебного заседания по избранию меры пресечения экс-президент Петр Порошенко заявил, что следователь ГБР Олег Корецкий намерен заявить о давлении на него по делам Порошенко.

В свою очередь в ГБР опровергают заявления следователя Корецкого о давлении на него по делам Порошенко.

Там говорят, что Корецкий собрался увольняться и из-за этого делает такие заявления. Более того, сам он лично в своё время выписывал проекты подозрений Порошенко по этим якобы фейковым делам, но Офис генпрокурора их заворачивал.

По данным источников "Страны" в ГБР реальная причина конфликта в том, что Корецкого руководство ГБР хочет уволить в рамках процесса избавления от людей прежнего главы ГБР Романа Трубы.

В отместку Корецкий достиг определенных договоренностей с Порошенко и начал делать заявления о "политическом давлении".