Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что назначить нового министра аграрной политики и создать соответствующее ведомства в стране запланировано на сентябрь этого года.

Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса в Волынской области в четверг, 9 июля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю, успеем ли мы. У нас осталась одна сессионная неделя – как раз следующая. Потом Верховная Рада у нас отдыхает, да. Я не знаю, успеем ли мы назначить нового министра и создать министерство так быстро. Но максимум, в сентябре месяце, когда депутаты снова выйдут работать, мы назначим, у нас будет отдельный министр сельского хозяйства", - сказал он на встрече с представителями бизнеса Волынской области в четверг.

Напомним, в августе 2019 года Верховная Рада одобрила предложение экс-премьера Алексея Гончарука объединить Министерство аграрной политики с Министерством развития экономики и торговли. Новое ведомство возглавил тогда Тимофей Милованов.

После чего "Страна" сообщала, что министерство аграрной политики и продовольствия должно было возобновить свою деятельность как отдельное ведомство уже в марте.