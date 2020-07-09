В четверг, 9 июля, Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламенту принять постановление о проведении местных выборов 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В проставлении №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020г)" указано, что в обозначенный день украинцы будут избирать депутатов районных областных, городских, сельских и поселковых советов.

В документе также указано, что выборы в аннексированном Крыму и ОРДЛО назначаться и проводиться не будут, и станут возможными только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, их военной техники с территории Украины, восстановления полного контроля Украины по государственной границей страны, разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, и восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины.

В связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных громад сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов также не назначаются и не проводятся.

Напомним, Комитет Рады утвердил изменения в Избирательный кодекс под местные выборы-2020.

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