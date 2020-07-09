Председатель Верховной Рады четвертого созыва Андрей Парубий ввступил в Конституцонном суде во время рассмотрение дела о соответствии закона о тотальной украинизации Конституции страны. Он заявил, что он не знает о том, было ли кнопкодавство при голосовании за закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Эксперты в законе также не нашли ничего дискриминирующего другие языки.

Об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос представления субъекта права на конституционное представление Александра Долженкова о якобы неперсональном голосовании народных депутатов за языковой закон, Парубий сказал: "Ни об одном факте неперсонального голосования мне не сообщали. Утверждаю – какие-либо сигналы или информацию по этому поводу я, как председательствующий на заседании, не получал".

Привлеченный участник конституционного производства народный депутат Николай Княжицкий, комментируя ранее озвученные постоянным представителем Рады в КС Ольгой Совгирей слова о нарушении процедуры принятия языкого закона в части предварительного рассмотрения проекта этого закона не на комитете, а на совещании, сказал:

"Перед заседанием комитета было много совещаний, но на них не принимались процедурные решения".

Также в ходе заседания Совгиря заявила ходатайство о приобщении к материалам дела заключения Венецианской комиссии относительно языкового закона, а также привлечь к слушанию дела уполномоченного по защите государственного языка.

На это судья-докладчик по делу Сергей Головатый заметил, что заключение Венецианской комиссии как в оригинале, так и в переводе, есть в материалах дела, а уполномоченный по языку был только накануне назначен, и ему будет направлено соответствующее обращение.

Выступая в судебном заседании, привлеченные участники конституционного производства - представители научного сообщества, лингвисты, указывали на отсутствие в языковом законе каких-либо дискриминационных моментов по отношению к русскому или другим языкам национальных меньшинств.

Кроме того, Министерство образования считает, что закон о тотальной украинизации якобы никак не нарушает права национальных меньшинств и не устанавливает никаких привилегий или ограничений по языковому признаку.

Напомним, "Страна" писала о том, что стадия дебатов по закону об украинизации пройдет в Конституционном суде 7 и 9 июля. Мы подробно разбирались, отменит ли Конституционный суд закон о тотальной украинизации.

Также мы сообщали, что "Слуги народа" не хотят пересматривать закон о тотальной украинизации до решения Конституционного суда.