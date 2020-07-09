На 12 пляжах в Киеве выявили наличие кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Киева по результатам исследование проб воды в местах массового отдыха населения. Ранее в Минздраве напомнили правила техники безопасности на воде и как необходимо помогать утопающим.

Так, по состоянию на начало июля ряд водных объектов Киева не соответствуют указанным требованиям Государственных санитарных правил, в частности:

- превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Водоворот";

- коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Тельбин";

- наличие мелких водорослей и запаха - пляж "Галерный";

- водородный показатель - пляжи "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный";

- биохимическая потребность в кислороде (БПК5): пляжи "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Водоворот", "Вербный" и "Пуща водица".

Несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева:

- общее микробное число: пляж "Вербный";

- наличие общих коли форм: пляжи "Вербный", "Предместная Слободка" и "Центральный";

- общее железо: пляжи "Радуга", "Центральный" и "Водоворот",

- марганец: пляж "Центральный".

Питьевые фонтанчики на пляжах "Галерный" и "Троещина" отсутствуют.

Исследование проводило государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

О результатах исследований проинформировали Киевскую городскую государственную администрацию и коммунальное предприятие "Плесо".

Карта расположения официальных киевских пляжей доступна по ссылке.

Как сообщала "Страна", в Киеве спасатели вытащили из озера мужчину, который чуть не утонул в десяти метрах от берега. Он находился в полубессознательном состоянии. В дыхательные пути попала вода.

Также стало известно, что на базе отдыха в Кирилловке произошло массовое отравление. Там же на Азовском море мужчина решил отдохнуть на пляже с гранатой.

Напомним, что в Одессе категорически не рекомендуют купаться на всех пляжах города.