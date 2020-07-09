На 12 пляжах Киева нашли кишечную палочку и другие нарушения. Список
На 12 пляжах в Киеве выявили наличие кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Киева по результатам исследование проб воды в местах массового отдыха населения. Ранее в Минздраве напомнили правила техники безопасности на воде и как необходимо помогать утопающим.
Так, по состоянию на начало июля ряд водных объектов Киева не соответствуют указанным требованиям Государственных санитарных правил, в частности:
- превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Водоворот";
- коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Тельбин";
- наличие мелких водорослей и запаха - пляж "Галерный";
- водородный показатель - пляжи "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный";
- биохимическая потребность в кислороде (БПК5): пляжи "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Водоворот", "Вербный" и "Пуща водица".
Несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева:
- общее микробное число: пляж "Вербный";
- наличие общих коли форм: пляжи "Вербный", "Предместная Слободка" и "Центральный";
- общее железо: пляжи "Радуга", "Центральный" и "Водоворот",
- марганец: пляж "Центральный".
Питьевые фонтанчики на пляжах "Галерный" и "Троещина" отсутствуют.
Исследование проводило государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".
О результатах исследований проинформировали Киевскую городскую государственную администрацию и коммунальное предприятие "Плесо".
Карта расположения официальных киевских пляжей доступна по ссылке.
Как сообщала "Страна", в Киеве спасатели вытащили из озера мужчину, который чуть не утонул в десяти метрах от берега. Он находился в полубессознательном состоянии. В дыхательные пути попала вода.
Также стало известно, что на базе отдыха в Кирилловке произошло массовое отравление. Там же на Азовском море мужчина решил отдохнуть на пляже с гранатой.
Напомним, что в Одессе категорически не рекомендуют купаться на всех пляжах города.