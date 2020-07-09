Украина прошла критическую стадию экономического кризиса и стала на курс восстановления. Об этом свидетельствует выход на докризисный уровень количества регистрации новых ФЛП и большее потребление электроэнергии, что подтверждает восстановление промышленного производства. Такое мнение высказал министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию "Сегодня".

"Есть основания считать, что Украина выходит из кризиса. Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы", - сообщил он.

По его словам, нет оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.

"Считаем, что 4,8% падения ВВП - реальный показатель. Этому есть несколько объяснений. Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики. Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет о зерновых и продуктах питания. Падение цен на руду и металл - не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран ", - добавил министр.

Марченко считает, что пока нет оснований ожидать падения цен на продукцию отечественного экспорта.

"Видим сигналы о восстановлении экономики США, европейских экономик, восстановление производства. Идут заказы на поставки продукции металлургии. Сохранился спрос на продукцию химпрома, лекарственные средства. А на продукты питания и зерновые спрос был всегда. Мы - одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания ", - говорит министр финансов.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным Минэкономики, ВВП Украины за пять месяцев упал почти на 6%.

Также мы сообщали о мнении аналитиков, что во втором квартале экономика Украины снизится на 10% и в этом году она не восстановится.