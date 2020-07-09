В Украине удалено 72 аккаунта, 35 личных страниц и 13 учетных записей в Facebook и Instagram, через которые велась агитация во время президентских и парламентских выборов 2019 года. В том числе, речь идет о черном пиаре Владимира Зеленского, который в рамках пиар-кампании Порошенко активно разгонялся по соцсетям.

Об этом со ссылкой на руководителя по безопасности Facebook Натаниэля Глейхера пишет "Бабель".

На деятельность удаленных аккаунтов потратили около 1,93 миллиона долларов. С них оставляли комментариев в группах и на личных страницах, а также руководили пабликами. Сеть обнаружили, когда проводили расследование "неестественного поведения" аккаунтов из Украины.

Страницы были особенно активными во время президентских и парламентских выборов 2019 года. Уже после выборов часть из них переформатировали - там стали появляться политические сообщения и мемы на тему Крыма, НАТО, экономической политики в Украине, внутренней политики, выборов, а также критика или поддержка различных политических деятелей, в частности, Владимира Зеленского, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко и экс-президента Петра Порошенко.

"Хотя люди, которые стоят за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование связало эту деятельность с рекламным агентством Postmen в Украине", - сказал Глейхер.

Отметим, "Страна" уже писала о том, что известное украинское цифровое агентство Postmen накануне выборов занималась пиар-кампанией Петра Порошенко, когда на продвижение в Facebook были потрачены миллионы гривен, причем два из них - на "чернуху" против его оппонента Владимира Зеленского. Тогда речь шла, в том числе о пабликах "Цинічний Бандера", "Міністерство бариг", "Зрада/перемога", "Жовта стрічка", "Бойкот партії регіонів".

Напомним, Facebook разрешит пользователям отключать политическую рекламу.