Алексей Столяров, более известный как пранкер Лексус прокомментировал "Стране" новую запись разговора между президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом Украины Петром Порошенко. Журналист, имевший опыт общения с экс-главой Украины рассказал, что в подлинности этих записей нет сомнений.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"То, что на записи реальный Порошенко, сомнений быть не может. Скажу, как человек, общавшийся с ним по телефону несколько раз, в том числе через этот злосчастный коммутатор, с которого, как я полагаю, и велась эта запись. Это его манера общения, его тембр. Здесь сомнений быть не может. Он всегда в официальных разговорах по телефону такой дипломатичный", - сказал он.

Также журналист вспомнил ситуацию, когда "порохоботы раскачивали слух о том, что Порошенко на одной из встреч накричал на Путина". "Петр Алексеевич сослался на то, что он очень дипломатичный человек и не мог этого сделать. В этом его трагедия, что он не остался на посту министра иностранных дел, а пошёл дальше и стал заложником своего образа, которому не соответствует", - добавил пранкер.

Также Строляров не сомневается и в подлинности голоса главы РФ. Однако, он отметил, что его было хуже слышно, так как запись велась украинской стороной.

"Не появился ещё такой человек, который бы мог был его спародировать должным образом, а нейросеть ещё не научилась делать это качественно. Да и с кем ещё мог Петр обсуждать Минск и день трудящихся? В целом, я думаю, записей ещё очень много. И это не самые интересные. Мы ещё не слушали его переговоров с европейскими коллегами", - подытожил пранкер Лексус.

Напомним, сегодня нардеп Андрей Деркач обнародовал новые записи разговоров Порошенко. На одной из них - разговор пятого президента Украины с Путиным от 30 апреля 2015 года. Они говорили о миротворцах и об экономических проблемах Донбасса, а в конце очень тепло попрощались. Ранее "Страна" разобралась, о чем говорят эти новые пленки.