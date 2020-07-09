Из-за пассажиров, которые отказались надевать маску в пригородном поезде, электричку из Казачьей Лопани в Харьков задержали на 49 минут.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци

"8 июля пригородный поезд №6015 Казачья Лопань - Харьков прибыл на конечную станцию ​​с задержкой в ​​49 минут. Причиной этого стало нарушение пассажирами карантинных требований, а именно - пребывание в вагоне электропоезда без защитных масок", - говорится в сообщении.

Пассажиров-нарушителей обнаружили во время посадки в поезд на станции "Дергачи". На замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, как и на напоминание по громкоговорителю о необходимости пользоваться защитными масками. Проводники вызвали на место полицию.

Правоохранители провели разъяснительную работу среди нарушителей, но из-за этого пострадали другие пассажиры, поскольку поезд простоял на станции "Дергачи" 51 минуту, а на конечную станцию ​​"Харьков-Пассажирский" прибыл с задержкой в ​​49 минут.

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