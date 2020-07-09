Министерство образования считает, что закон о тотальной украинизации якобы никак не нарушает права национальных меньшинств и не устанавливает никаких привилегий или ограничений по языковому признаку.

Об этом заявил представитель МОН Александр Сыч (руководитель экспертной группы по сопровождению политики Директората стратегического планирования и европейской интеграции) во время заседания суда по вопросу о конституционности закона о государственном языке.

"Министерство образования и науки считает, что закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в части положений, которые касаются образования и науки, является конституционным и не нарушает права национальных меньшинств", - сказал чиновник.

Напомним, в среду, 8 июля, Конституционный суд начал рассмотрение скандального закона о функционировании украинского языка как государственного, который предусматривает тотальную украинизацию всех сфер общественной жизни, кроме сферы личного общения и религиозных обрядов.

На суде тотальную украинизацию поддержал представитель президента.

Несмотря на то, что во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский намекал на то, что языковые нормы необходимо смягчать, за год его президентского правления не было сделано никаких шагов в этом направлении.

Авторы обращения в суд считают, что закон не соответствует ряду предписаний Конституции, поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков нацменьшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам. В частности, по их мнению, нарушается статья 24 Конституции, которая запрещает давать привилегии кому-либо по языковым признакам.

Также мы сообщали, что мовным омбудсменом назначен идеолог тотальной украинизации школ Тарас Креминь.