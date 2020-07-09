В День независимости США, 4 июля, в Словении подожгли деревянную статую американской первой леди Мелании Трамп, установленную в окрестностях Севницы в июле 2019 года.

Об этом сообщает Reuters.

Деревянная скульптура Мелании Трамп располагалась в районе ее родного города Севница. Автором статуи из липы выступил местный художник Алеш Жупевц. Трамп была изображена в полный рост в голубом платье.

Скульптуру подожгли 4 июля, когда американцы праздновали День независимости США. Художник Брэд Дауни, который был заказчиком статуи, рассказал, что полностью убрал ее, так как она была изуродована огнем. Также он добавил, что подал заявление в полицию и хотел бы узнать, почему подожгли статую.

Напомним, в Словении местные виноделы выпустили вино "Первая леди" в честь супруги президента США Дональда Трампа Мелании.

Также в честь жены Трампа в этой стране назвали салями из редкой породы свиней.