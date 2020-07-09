Нардепы договорились о дате следующего внеочередного заседания Рады
Верховную Раду соберут на внеочередное заседание на следующей пленарной неделе. Для этого собрано необходимое количество подписей народных депутатов Украины.
Об этом сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает РБК-Украина в четверг, 9 июля.
Она подтвердила наличие 150 подписей парламентариев, необходимых для созыва внеочередного заседания в пленарный вторник – 14 июля. "Необходимое количество подписей народных депутатов уже есть", – заявила Кравчук.
Как сообщала "Страна", в повестке дня внеочередного заседания Рады предварительно шесть вопросов, среди которых упрощение работы физлиц-предпринимателей, электронная торговля лекарствами, повышение размера помощи детям-сиротам.
Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали постановление о проведении местных выборов в Украине 25 октября 2020. Его внесли народные депутаты от фракции "Слуга народа" и группы "Доверие".