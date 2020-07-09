Верховную Раду соберут на внеочередное заседание на следующей пленарной неделе. Для этого собрано необходимое количество подписей народных депутатов Украины.

Об этом сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает РБК-Украина в четверг, 9 июля.

Она подтвердила наличие 150 подписей парламентариев, необходимых для созыва внеочередного заседания в пленарный вторник – 14 июля. "Необходимое количество подписей народных депутатов уже есть", – заявила Кравчук.

Как сообщала "Страна", в повестке дня внеочередного заседания Рады предварительно шесть вопросов, среди которых упрощение работы физлиц-предпринимателей, электронная торговля лекарствами, повышение размера помощи детям-сиротам.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали постановление о проведении местных выборов в Украине 25 октября 2020. Его внесли народные депутаты от фракции "Слуга народа" и группы "Доверие".