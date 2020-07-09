Украинские мобильные операторы "Киевстар" и "Vodafon" подписали меморандум о сотрудничестве. Они хотят совместно использовать инфраструктуру своих мобильных сетей. Операторы планируют пользоваться активной и пассивной инфраструктурой - каналами связи и оборудованием.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевстара".

В результате этого сотрудничества должно развиваться покрытия территории Украины технологии LTE при сохранении запланированных объемов инвестиций.

в сообщении говорится, что партнерство позволит мобильным операторам ускорить ликвидацию цифрового разрыва между мегаполисами и селами, и выполнять свои инвестиционные планы, несмотря на снижение доходов рынка.

Сотрудничество поможет избежать дублирования при строительстве сетей, что позволит ускорить предоставление доступа к услугам 4G / LTE абонентам в малонаселенных районах.

Генеральный директор Vodafone Украины Ольга Устинова отметила, что конструктивное сотрудничество операторов свидетельствует о цивилизованном подходе к развитию сети.

По словам заместителя министра цифровой трансформации Украины Александра Шелеста, Минцифры поддерживает совместные инициативы операторов, особенно те, которые имеют ощутимый социальный эффект.

Компании Киевстар и Vodafone Украина уже определяют участки мобильных сетей и населенные пункты для совместного использования инфраструктуры. Операторы планируют начать практическую реализацию меморандума в ноябре-декабря 2020 года после согласования проекта со стороны государственных органов.

Ранее "Страна" писала, что "Киевстар", "Vodafone Украина" и "Lifecell" совместно запустили 4G-интернет на восьми станциях киевского метрополитена. До этого жители столицы наслаждались скоростным интернетом только на станции "Академгородок".

Также мы рассказывали, что в Раде хотят увеличить штрафы для мобильных операторов за спам и нарушение прав абонентов.