Сенцов получит 25 миллионов от Украины на съемки своего фильма
Режиссер Олег Сенцов снимет фильм "Носорог" на государственные деньги. Государственные дотации на кино составят 25 миллионов гривен.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook
"Присоединился к заседанию Совета государственной поддержки кинематографии, где выразил свою точку зрения по поддержке выделения средств на производство фильма Олега. Проект победил в третьем конкурсе в 2012 году, но с тех пор подписания соглашения с победителем переносилось дважды. По разным причинам. А дальше случилась лишение свободы", - написал министр.
Совет единогласно проголосовал "за" по заключению контракта на финансирование фильма. Выделенные средства составят 50% от общей сметы ленты.
Ткаченко отметил, что теперь "историческая справедливость восстановлена" и добавил, что финансирование фильма Сенцова - обязанность государства перед режиссером.
"Это обязанность государства перед ним. Его ждет не только украинский зритель, но и весь мир. Верю в его успех на международном уровне", - подытожил чиновник.
Начало съемок запланировано на осень.
Фото: Facebook/Олександр Ткаченко
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