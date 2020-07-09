Режиссер Олег Сенцов снимет фильм "Носорог" на государственные деньги. Государственные дотации на кино составят 25 миллионов гривен.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook

"Присоединился к заседанию Совета государственной поддержки кинематографии, где выразил свою точку зрения по поддержке выделения средств на производство фильма Олега. Проект победил в третьем конкурсе в 2012 году, но с тех пор подписания соглашения с победителем переносилось дважды. По разным причинам. А дальше случилась лишение свободы", - написал министр.

Совет единогласно проголосовал "за" по заключению контракта на финансирование фильма. Выделенные средства составят 50% от общей сметы ленты.

Ткаченко отметил, что теперь "историческая справедливость восстановлена" и добавил, что финансирование фильма Сенцова - обязанность государства перед режиссером.

"Это обязанность государства перед ним. Его ждет не только украинский зритель, но и весь мир. Верю в его успех на международном уровне", - подытожил чиновник.

Начало съемок запланировано на осень.

Фото: Facebook/Олександр Ткаченко

Ранее "Страна" писала, почему "Квартал 95" начал снимать сериалы для телеканала Рината Ахметова "Украина".

Также мы рассказывали, что Сенцов в Канаде встретился с Трюдо и обсудил с ним борьбу за права невиновных узников.