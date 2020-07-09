Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак предлагал Украине к ближайшему заседанию контактной группы представить проект поправок к Конституции, в которых будет учтен особый статус Донбасса.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС, отвечая на вопрос действительно ли российская стороні выдвигала ультиматум Украине представить эти поправки к 6 июля, как о том писала немецкая пресса.

"Не жесткое требование, не ультиматум, а предложение до 6 июля, к ближайшему заседанию контактной группы, представить проект закона о поправках в конституцию Украины в части децентрализации было основано на информации от самих украинских коллег о том, что такой документ практически готов и к ближайшему заседанию контактной группы должен быть представлен. Без поправок, которые предполагается внести в конституцию Украины в части децентрализации, невозможно обсуждать находящиеся на столе переговоров в контактной группе проекты законов об особом статусе", - сказал Козак.

По его словам, вокруг особого статуса и децентрализации ведется много "абстрактных дискуссий". Он привел пример с вице-премьером Украины Алексеем Резниковым, который заявляет что особый статус Донбассу не нужен, так как Донбасс может воспользоваться плодами проводимой в стране децентрализации.

"Но никто этой децентрализации, этих поправок не видел — ни в Донбассе, ни в остальной части Украины. В конце концов можно допустить, что децентрализация будет настолько радикальной и привлекательной, что сам Донбасс скажет, что он готов жить в таком правовом поле, не нужен им особый статус. Но для этого необходимо как минимум предъявить документ об этой реформе, а не держать его в качестве тайны за семью печатями", - заявил Козак.

Напомним, что РФ требовала от Украины до 6 июля представить изменения в Конституцию, которые закрепят особый статус Донбасса. После чего Зеленский заявил, что от нашей страны никто не может ничего требовать на международной арене.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников отрицает информацию о том, что РФ требовала от Украины соответствующий проект.