Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию народным депутатов Украины Андреем Деркачем записи телефонного разговора Владимира Путина и Петра Порошенко, датированную апрелем 2015 года.

"Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос о ее достоверности, передает ТАСС.

Как сообщала "Страна", в ходе этого разговора на записи Порошенко поздравил Путина с Днем солидарности трудящихся (Первомаем). Путин сообщил, что будет вручать в России медали "Героев Труда". Порошенко в ответ сказал, что будет награждать ветеранов с 70-летием Победы.

Также народный депутат Андрей Деркач опубликовал запись разговора Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом о провале диверсии в Крыму.