В четверг, 9 июля, в Шевченковском суде Киева состоялось заседание по делу о нападении националиста Алексея Цымбалюка на журналиста "Страны" Влада Бовтрука в июле прошлого года. Началось рассмотрение дела по сути.

Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Заседание началось в 12:00. Радикал Алексей Цымбалюк приехал вместе со своим адвокатом Маси Найемом и группой поддержки.

Найем в ходе заседания заявил, что вина его подзащитного не доказана. Цымбалюк также заявил, что не признает себя виновным и показания давать сегодня не желает.

В отличие от Цымбалюка, журналист "Страны" Влад Бовтрук не стал отказываться давать показания и подробно изложил ход событий в июле прошлого года. После этого суд перенёс заседание на 3 сентября. Будут заслушаны свидетели.

О том, что данное дело является знаковым для нашего государства и журналистов, в Facebook пишет главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Более года назад на Майдане националист и агент СБУ Цымбалюк (известный также как "киллер Бабченко") напал на журналиста "Страны" Владислава Бовтрука. Тогда нам с помощью коллег из других СМИ, которые постоянно поднимали этот вопрос, удалось добиться, что, вопреки традиции, полиция вынесла Цымбалюку подозрение, а потом передало дело в суд. С большим скрипом, с постоянными затягиванием со стороны Цымбалюка (который, к слову, гуляет на воле и участвует в новых провокациях), но процесс идет", - написал Игорь Гужва.

"Редакция "Страны" еще раз заявляет, что данное дело является знаковым для нашего государства и журналистов. Если Цымбалюк получит приговор, это будет четким сигналом, что нападения на журналистов безнаказанными не останутся", - отменил главред нашего издания.

Напомним, 2 июля 2019 года Алексей Цымбалюк избил на Майдане Независимости журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, который освещал акции ультраправых. Радикал нанес удары со спины и попытался душить нашего корреспондента. Позже он угрожал журналисту убийством в социальных сетях.

"Страна" подробно рассказывала о том, что известно о Цымбалюке, который исповедует неонацисткие взгляды и работал провокатором СБУ во время инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.