На содержание опубликованного сегодня телефонного разговора Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в канун майских праздников 2015 года через два месяца после "дебальцевского котла", люди отреагировали многочисленными фотожабами.

Во многих случаях для них использовались фото из предвыборной кампании Порошенко, которые в новой "редакции" получили совсем иной смысл.

Особо обыгрывается прощание лидеров государств в конце разговора, когда Порошенко говорит "Жму руку", а Путин отвечает "Обнимаю". Также авторы фотожаб не обошли вниманием первомайскую тему.

В фотожабу превратили и известное фото рукапожатия Порошенко и Путина, которое было сделано в 2014 году в Минске во время встречи в формате Украина - Евросоюз - "Евразийская тройка" (Беларусь, Казахстан, Россия). Обыгранные в снимке реплики полностью меняют смысл запечатленного на фото момента.

Тему "жесткой" беседы Петра Порошенко с лидером государства-агрессора уже подхватили в соцсетях. Многие добавляют цитаты из беседы президентов к себе на аватарку.

Ранее "Страна" публиковала полную расшифровку разговора Порошенко и Путина.

Также мы сообщали, что Порошенко рассказывал Байдену о "плохой идее" Трампа взять в свою команду Манафорта.