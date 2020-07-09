В России журналиста Аркадия Бабченко, известного своим "убийством и воскрешением" в Украине, внесли в список террористов и экстремистов.

Соответствующая запись появилась сегодня, 9 июля, в официальном реестре Росфинмониторинга. О причинах такого решения властей не сообщается, как передает Интерфакс.

Напомним, что Аркадий Бабченко - российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года сообщил, что покинул Россию в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После этого он жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве. В ноябре 2019 года Бабченко объявил, что покидает Украину.

Как "убивали" Бабченко в ходе спецоперации СБУ

Громкий инцидент, связанный с Бабченко, произошел в Украине весной 2018 года. 29 мая СМИ и власти Украины сообщили, что журналиста, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной площадке его дома в Киеве.

На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации сотрудников правоохранительных органов, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам Бабченко вышел живым и здоровым к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Аркадий Бабченко пожаловался, что ему почти перестали слать деньги.