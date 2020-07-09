Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что многочасовые безрезультатные переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе нередко напоминают ему театр абсурда. А надежды на конструктивный открытый диалог в последние месяцы у российской стороны рассеиваются.

Об этом Козак заявил в интервью ТАСС.

"Совсем до недавнего времени, примерно до начала марта, были осторожные надежды на конструктивный открытый диалог по всем вопросам урегулирования конфликта. Но в последние месяцы эти надежды достаточно стремительно рассеиваются", - сказал Козак.

При этом, по его словам, российская сторона понимает, что коллегам из Киева трудно принимать решения "в тех внутриполитических условиях, в которых они сегодня находятся". Также, по мнению замглавы АП РФ, все попытки украинской делегации в Минске сделать шаг для выполнения минских соглашений "вызывает бурную обструкцию со стороны их политических оппонентов, в том числе их предшественников, которые как раз и являются соавторами всех минских соглашений".

"Водоразделом стало заседание контактной группы 11 марта текущего года, когда украинские коллеги проявили конструктивность и с участием представителей Донбасса, ОБСЕ и Российской Федерации были достигнуты договоренности, как сдвинуть переговорный процесс с нулевой отметки. На следующий же день участники заседания контактной группы были подвергнуты мощнейшему давлению. С акциями, граничащими с массовыми беспорядками. После конструктивная позиция представителей Украины достаточно радикально поменялась. Практически на противоположную", - сказал Козак.

По его словам, перспективы политического урегулирования ситуации на Донбассе сегодня зависят от Украины. И если команда президента Зеленского будет вести честный диалог с Донбассом, перспектива урегулирования конфликта есть "в достаточно короткие сроки".

"Если позиция будет такой, как она достаточно откровенно демонстрируется в последние месяцы - вести переговоры только с целью максимально затянуть их и ни о чем не договориться, - то это прямой путь к замораживанию конфликта на многие годы", - заявил Козак.

Напомним, также заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий украинское направление, заявил, что в Кремле никогда не обсуждали вхождение "ЛДНР" в состав России.

Кроме того, сообщалось, что в июне Россия обвинила Киев в фактическом выходе из Минского процесса и срыве обмена пленными.