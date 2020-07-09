За период с января по май 2020 года ВВП Украины сократился на 5,9%, прибавив таким образом к уровню падения почти процент за прошедший месяц.

Падение экономики Украины по итогам пяти месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ускорилось до 5,9% с 5% по итогам четырех месяцев,

Об этом говорится в ежемесячном обзоре экономической политики Минэкономики в четверг, 9 июля.

"Негативное влияние распространение в мире Covid-19 и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности. По итогам января-мая 2020 года сокращение объемов ВВП оценило Минэкономики на уровне 5,9%", – говорится в документе.

Так, по итогам пяти месяцев сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности составило 7,3%. В январе-апреле СИП сокращался на 6,7%, а в январе-марте - на 3,8%.

Отмечается, что в мае результаты большинства отраслей экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантина в стране.

Ранее мы сообщали, МВФ ухудшил прогноз по ВВП Украины и предсказал сокращение валютного запаса Нацбанка. Аналитики прогнозируют, что украинский ВВП упадет до уровня в 8,2%.

Также мы писали, что по прогнозу Нацбанка, реальный ВВП страны может упасть более чем на 5% к концу года. Во втором квартале текущего года ожидается углубление падения реального ВВП после сокращения показателя в первом квартале на 1,3% из-за карантина.