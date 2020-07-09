Сегодня, 9 июля, были опубликованы очередные "пленки Деркача" - записи разговоров бывшего президента Украины.

Если раньше разоблачению подвергались диалоги Порошенко с кураторами из Вашингтона, на этот раз опубликована и беседа с Владимиром Путиным.

Подхалимистый формат общения Порошенко с американцами мало кого удивлял. А вот как он беседует с Путиным тет-а-тет было очень интересно. Особенно учитывая, что все последние годы публично он называет президента РФ врагом номер один, агрессором и другими проклятиями. А также постоянно рассказывает, как он "жестко" общался с президентом РФ.

Опубликованный сегодня разговор Порошенко с Путиным состоялся 30 апреля 2015 года - через два месяца после боев за Дебальцево. Эта битва была одной из самых кровопролитных и трагических за весь период войны на Донбассе. Но тональность их беседы такая, будто они большие друзья.

Обратило на себя внимание и то, что Петр Порошенко поздравил Владимира Путина с Днем солидарности трудящихся. Напомним, что это один из самых известных советских праздников. Его утвердил Владимир Ленин. Первомай был призван объединять всех работников в Советском Союзе. Люди участвовали в демострациях, подчеркивая таким образом общность ради социалистического будущего.

Особенно это поздравление из уст Порошенко забавно тем, что на днях он буквально до последней капли крови был готов отстаивать, что в ходе другой телефонной беседы не поздравлял Путина с Днем России. Хотя по факту это скорее всего произошло.

Подробности этих поздравлений и анализ опубликованного сегодня диалога, реакция на него в Украине - в материале "Страны".

Разговор Порошенко и Путина о Первомае

Часть беседы Петра Порошенко и Владимира Путина, которая сегодня стала достоянием общественности, была посвящена переговорам помощников президентов по части выполнения Минских соглашений (полную стенограмму мы опубликовали здесь). Ничего особо интересного в ней нет, политики, можно сказать, сверяют часы. Обычный рабочий разговор, тон обоих спокойный и уважительный.

Порошенко благодарит Путина за то, что даст задачу по коммуникациям с Киевом своему главе МИД, а потом беседа переходит в уже совсем не деловое русло.

Порошенко: "...С наступающим, я не знаю, раньше называлось Международным днем солидарности трудящихся, поэтому я не знаю, в России изменили это название или нет. Старое оставили?

Путин (смеется): Да хрен его знает!

Порошенко (смеется): Ясно. Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем.

Путин (видимо, или ему подсказывает помощник, или он сам вспоминает нынешнее название Первомая в России, которое так и не прижилось в народе): Официально он у нас называется Праздник весны и труда, вот как.

Порошенко: Вот так вот (смеется). Романтично".

После этого Путин спрашивает, как у Порошенко дела с внутренней политикой. В это время у украинцев главная тема для обсуждения и беспокойства - война на Донбассе, падение курса гривны к доллару. Многие до сих не оправились от трагедии в Дебальцево. Но Петра Порошенко, судя по диалогу с Путиным, это мало волнует - зато у него рейтинг среди граждан не упал. Цитируем:

Путин: "Как у вас внутри? Справляетесь со всем?

Порошенко: Справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что уже выстраивается какая-то вертикаль. Потому что, когда я пришел - было непросто. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем, мягко говоря, выстраивать совсем не просто. Но я могу вам сказать, что длинной очереди желающих (смеется) на должность украинского президента не наблюдается.

Путин: Зря вы так думаете. Украина интересная и красивая страна.

Порошенко: Так я горжусь тем, что у меня рейтинг доверия и поддержки не падает.

Путин: Ну, слава Богу. Это очень важно, что бы люди доверяли. Самое главное. Это ключевое".

Прощаются президенты Украины и России, как добрые друзья - настолько тепло, будь встреча вживую, наверняка обнялись и расцеловались бы.

Порошенко: "Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое.

Путин: Обнимаю. До свидания, давайте".

Как Порошенко поздравлял Путина с Днем России

В начале этой недели Петр Порошенко уже угодил в скандал с тем, что поздравлял Владимира Путина с Днем России уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Произошло это в 2014 году, через неделю после инаугурации Порошенко и в ходе его первого звонка Путину в роли президента. Кстати, именно так - главой государства - в Кремле стали называть Петра Порошенко после того разговора. То есть Москва призвала выборы в Украине состоявшимся.

Эта история была реанимирована в понедельничном выпуске передачи "Свобода слова". На словах Порошенко категорически опровергал, что тогда поздравлял Путина. Но за 2014 год "Страна" не нашла таких опровержений. Подробнее об этом рассказывается в видеоблоге "Ясно.Понятно" на нашем YouTube-канале.

Реакция соцсетей

Сомнений, что Порошенко мог поздравить Путина с Днем России после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, особо не было и ранее. А после публикации сегодняшних аудипленок - и подавно.

Если записи разговоров Порошенко и Путина продолжат публиковать, не исключено, что читатели станут свидетелями диалогов об их женах, детях и домашних животных. Почему это не должно никого удивлять, объяснил главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Тому что Порошенко поздравляет Путина или же мило с ним общается через пару месяцев после Дебальцево может удивляться только тот, кто начал следить за Порошенко с года этак 2017-го.

На самом деле из всех лидеров первого и второго Майдана Порошенко слыл самым "пророссийским". Бизнес в Липецке, дружба с послом России Зурабовым, готовность к диалогу с Путиным, продемонстрированная во время встречи в Нормандии 6 июня 2014 года, все это в начале правления Порошенко создавало впечатление, что вот он – "президент мира".

Разговоры о "миролюбии" поутихли после того как Порошенко прекратил перемирие и начал наступление на Донбассе 1 июля.

Но возобновились с новой силой осенью, после Минских соглашений и принятия закона об особом статусе. И тогда был очень плотный контакт и между Порошенко и Путиным, и между их помощниками и советниками.

Порошенко действительно был всегда чужд идеям национализма, равно как и любым другим кроме двух – идей денег и власти.

Именно две последние и определяли его действия.

Ради сохранения власти и возможности продолжить спокойно зарабатывать деньги он вынужденно пошел на Минские соглашения и даже строил планы по реинтеграции Донбасса, ведя по этому поводу диалог с Путиным. Ведь на этом можно было бы заработать немало денег, не говоря уже о политических очках.

Но примерно с 2016-2017 годов Порошенко начал приходить к выводу, что ни денег, ни рейтинга он на этом не заработает, риски из-за угроз националистов высокие, а потому ему лучше идти на выборы как президент войны, а не мира.

И вот тогда-то он и закрыл наконец-то Липецкую фабрику и окончательно поднял на знамена "Армия. Мова. Вира". Хотя эта триада ему также чужда, как и "Мир. Труд. Май", с которой он поздравлял Путина.

Сейчам Порошенко пытается раскачать ситуацию в стране под лозунгом "не допустить реванша промосковских сил". Но когда такое слышите просто вспоминайте этот дружеский диалог Путина и Порошенко. "Жму руку"".

Разговор Порошенко с Путиным стали активно обсуждать и другие лидеры мнений.

Известный юрист Андрей Портнов также обратил внимание, что Порошенко побеседовал с Путиным так, будто они на одной стороне.

"Пётр Порошенко, главный государственный и военный преступник, шесть лет развешивал российские ярлыки своим оппонентам и на этой базе раскалывал общество и делил страну по языковому, религиозному и майданному принципу.

И вот сегодня Андрей Деркач обнародовал доказательства любезного обмена Порошенко комплиментами с Президентом России в дни гибели украинских граждан. Порошенко обсуждал всё с российским начальником так, как будто они вместе и по одну сторону.

Напомню, что в 2014-м году, в период оккупации Крыма, директор принадлежащего Порошенко Севастопольского морского завода был уже разоблачён нами в сдаче официальной отчётности российским властям, письменно называя украинский Севастополь "городом федерального значения".

А работая министром экономики у Януковича, Порошенко публично пропагандировал, что для Украины очень важно продлить аренду Черноморского Флота РФ в украинском Крыму.

Также, в период острой фазы войны, фигурант укреплял российскую армию, оплачивая её боеспособность налогами, которые платил в российский бюджет, одновременно ослабляя украинскую армию переводом украденных у неё денег на Маршалловы острова и в Панаму.

А ещё передал в российский плен украинских моряков, чтоб ввести военное положение и сорвать президентские выборы, продлив свою власть, усиливая российские переговорные позиции по пленным и подрывая обороноспособность Украины.

А ещё за собственной подписью внёс в парламент закон о скрытой федерализации, предложив создать на оккупированных территориях свою, отдельную от украинской, милицию, суд и прокуратуру.

А затем подписал разработанный в России текст Минских соглашений, привязывая время возврата украинской границы к воле лидеров оккупированных территорий и необходимости согласовывать с ними украинские законы.

Петр Порошенко должен быть осужден за десятки корыстных и военных преступлений и сегодня власть получила мощный толчок для перехода в интенсивное наступление.

Замените Генерального прокурора, обнулите её ошибки и начните, наконец, быстро и жестко действовать".

Нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский сначала написал, что "Европейская солидарности" должна принести извинения его коллеге Ирине Верещук, которая напомнила о поздравлении Путина с Днем России. А потом начал смеяться над Порошенко:

"Жёстко Порошенко с Путиным на майские в пятнадцатом году поболтал.

Так жёстко с Путиным наверно даже Песков не разговаривал".

Журналист "Страны" Олеся Медведева тоже заметила, как нежно Порошенко общался с Путиным:

"Голос похожий на Порошенко говорит голосу похожего на Путина: ...обнимаю...романтично... если Вы будете благосклонны...

А вы грызитесь, глупые людишки.

Армия мова вира".

А вот сторонник Порошенко блогер Алексей Арестович (который признавался, что "много врал" о России и событиях на Донбассе) увидел формате общения Порошенко не лицемерие, а высокую дипломатию: "говорить в лицо врагу приятные слова и одновременно подмешивать ему в кофе яд".

"По сливу разговора Порошенко и Путина.

Я не сторонник Петра Алексеевича, я его поддерживаю как лучший вариант ВГК на данном этапе для Украины и несправедливо преследуемого человека.

Но зато я ваш сторонник, уважаемые читатели.

Ваш и Вашего здравого смысла.

Вам показывают мультик.

В мультиках благородные доны прямо говорят злодеям:

- Вы, злодей! И я не буду с Вами разговаривать, подлец! И не ждите от меня поздравлений к Первому Мая!..

В жизни все немножко сложнее.

Разговор Порошенко и Путина - апрель 2015-го.

А в августе 2016-го года, как утверждает российская сторона, украинские военные разведчики работают в оккупированном Крыму, ликвидируя офицеров ФСБ и солдат ВДВ - накануне визита Путена.

Ликвидированы Захарченко и Моторолла, Гиви.

Эти операции без разрешения Порошенко была бы невозможны.

За человека говорят дела, а не сливы дипломатических переговоров.

Да, по тону Порошенко немного проседает перед великим и могучим Пу.)

Но, главное, не это.

Во все времена способность улыбаться и говорить в лицо врагу приятные слова, и одновременно подмешивать ему яд в кофе, считалась доблестью для государственных деятелей и наличием способностей к большой политике".

В партии "Евросолидарность" Петра Порошенко уже прокомментировали запись разговора, назвав его фейком.

"В течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске" до "убийства Петром Порошенко родного брата". "Разговор" с Путиным, обнародованная выпускником Высшей школы КГБ (речь о нардепе Андрее Деркаче - Ред.), - из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилирован фальсификат, как и якобы беседы с Байденом. Это - месть Кремля за то, что Порошенко как президент и Верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля", - заявила пресс-служба "Европейской солидарности"