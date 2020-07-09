В четверг, 9 июля, нардеп Андрей Деркач, ранее уже публиковавший скандальные записи телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародовал на пресс-конференции их новую часть.

В новом обнародованном фрагменте записей Порошенко и Байдена речь идет о событиях, произошедших в районе города Армянска в августе 2016 года. Тогда в ФСБ РФ заявили об обнаружении группы украинских диверсантов в Крыму, которые готовили серию терактов. При задержании, по данным российской спецслужбы, погиб ее сотрудник и военнослужащий Минобороны РФ.

В Минобороны Украины тогда заявили, что информация ФСБ о готовящихся в аннексированном Крыму терактах и причастности к ним Украины не соответствует действительности. А в Генштабе назвали заявление Федеральной службы безопасности России - провокацией.

"Страна" приводит полную запись разговора между Байденом и Порошенко об этом:

Джо Байдан: Петр, это Джо, как дела?

Петр Порошенко: Очень хорошо, Джо, спасибо за возможность поговорить с вами, мне очень приятно.

Байден: Эта возможность, которую, настоял президент, я должен использовать. Спасибо за оперативный телефонный разговор на прошлой неделе, это действительно очень важно, лучше и не скажешь. Очень важно удостовериться, что мы одинаково воспринимает вещи.

Моя команда информировала меня со всеми подробности о событиях, которые имели место на выходных, с 7-го на 8-е.

Климкин перед этим поделился подробностями этих событий относительно операций сотрудников украинских спецслужб с послом [США в Украине]. Но все же вы - президент, и ответственность лежит полностью на вас. Я очень признателен вам за это. Мы должны быть абсолютно откровенными друг с другом. Эти действия вызвали у президента [США] и меня беспокойство.

Президент, он возвращается из отпуска созовет встречу на следующей неделе. То есть он хочет обсудить дальнейшие шаги касательно Украины. Я должен сказать ему, что вы предприняли все соответствующие превентивные мероприятия.

Как вы знаете, мы вмешались один раз, до этого, как это случилось, когда узнали, что Генеральный штаб проводит определеннее мероприятия. поэтому мы дали понять, что не поддерживаем этого. Вы сделали шаг назад, но на следующий день это случилось.

Я скажу откровенно: он не в восторге от этого. То есть начальник вашей военной разведки получил четкий сигнал от нас несколько недель назад относительно нашего категорического неприятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России. И мне известно, что Крым - это Украины и полуостров незаконно оккупирован.

В это же время мы абсолютно убеждены в том, что увеличение цены оккупации для России должно происходить исключительно за счет политическо-дипломатичесих усилий, а не военных и диверсионно-прорывных операций.

Мне известно, что вы попробовали организовать телефонный разговор с Путиным. Не знаю, удалось вам дозвониться или нет, то сегодня он в Крыму говорит о том, что не имеет намерений продвигать "минский процесс". Я обеспокоен рисками, которые возникают из-за таких операций. Думаю, что от них никакой выгоды. Думаю, вы уже видели то, что произошло в Мариуполе, что происходит последние несколько недель. Тут мое беспокойство совпадет с беспокойство президент [США].

Знаю, что у вас нет таких каналов коммуникации с разведывательным сообщество Франции и Германии. Но вам известно, что мы работаем с французами и немцами для сохранения давления на них обеспечение прогресса в имплементации Минских соглашений, в том числе поддержание диалога.

Но подобные инциденты... Нужно выяснить, что случилось. И чтобы россияне этим не воспользовались. Мы знаем, что произошло. Задержали четверых аквалангистов, все четверо пропали, а следующей ночью перестрелка и вы тут не причем, но Путин решил раздуть скандал.

И я понимаю, что вы направляете своего министра иностранных дел в Берлин и Париж... Но если они узнают об этом до того, как вы их проинформируете, это катастрофа.

Порошенко: Спасибо, Джо.

Байден: Это то, что я хотел донести.

Порошенко: Спасибо, Джо, за откровенный разговор. Опять-таки хотел бы повториться. Это случилось, когда у меня был визит в юго-восточную Азию. Мы предприняли важные меры, которые сделают невозможным подобные ситуации в будущем. Единственная причина того, что мы не увольняем с должности начального главного управления разведки, - это то, что мне не нравится идея сделать это прямо сейчас, поскольку кто угодно может толковать это как признание отвественности.

Байден: Я не прошу вас это делать, как и президент [США] не просит. Это ваше решение и вы должны действовать по своему усмотрению. Но смотрите, каждый раз, когда ЦРУ попадет в центр внимания в Соединенных Штатах, это ответственность президента.

Порошенко: Я полностью понимаю это, Джо. Лишь хотел информировать вас, что принял это решение и это произойдет несколько позже. Я проведу очень тщательное служебное расследование, его результаты будут скоро. Будучи партнером, я лишь сообщаю вам, что это произойдет через несколько недели или через месяц.

Я полностью меняю систему принятия решений и даю поручения министру оборону и начальнику Генштаба касательно того, что у них также нет права без согласия президента одобрять решения о проведении каких-либо подобных операция. Это первое.

Байден: Окей.

Порошенко: У меня была встреча с вашим послом. Он сообщил мне об этом сигнале президента Обамы. Я ответил и передал в ответ сигнал о том, что мы полностью меняем порядок утверждения подобных документов, включая уголовную ответственность за подобные случаи. Я на 100% уверен, в том, что это не повторится.

Второе. Мы до сих пор прилагаем усилия для организации телефонного разговора с Путиным. Но он отказывается. Думаю, он хочет провести заседание так называемого совета безопасности сегодня в Крыму. Думаю, это насмешка. Потому что когда он назначил этого Ливанова, министра образования, торговым представителем России, это несерьезно. В любом случае, он не делает новых попыток обвинить Украину, с новыми именами и новыми убитыми, новыми ранеными, потому что у них никого нет. Никого, чтобы продолжить реализацию безумную идею с обвинением Украины в этом. Диверсионная атака на аэропорт, порты, объекты инфраструктуры. Это просто неправда. Это то же самое, что у нас нет... Опять-таки мы не открываем огонь, не применяем военную силу.

Байден: Знаем. Мы знаем об этом.

Порошенко: Это абсолютный тупик для Путин. Они злятся вашему доверию и твердой позиции, которую нам удалось создать в мире - мысль о том, что мы снова вернем Крым в повестку дня. В этой ситуации, по моему мнению, Путин проигрывает.

Байден: Хорошо, давайте я скажу кое-что прямо сейчас. Петр, сейчас я обеспокоен тем, что вы можете проиграть в краткосрочной перспективе. Вы и я, мы оба знаем, что Франция, Германия и наши европейские "друзья" ищут оправдание того... Или снова обвинить Украину в том, что происходит. Что он хочет, что так это пробует убедиться, что они не заставляют соблюдать свои условия по "Минску".

Я очень обеспокоен, я вынужден. Я вынужден сказать вам, что президент [США]... Он тоже считает, что я слишком склонен всегда становиться на сторону Крыма, простите, Украины. Но это создает настоящие сложности здесь. Я не хочу разыграть вас этим. Кстати, я попросил Бренана, директора ЦРУ, поддерживать контакт с руководителем ваших спецслужб, в том числе Кондратюком, для усиления нашего понимания того, что Украина является политическим вопросом.

Мы должны иметь всю информацию. Операции, которые вы проводите, хорошо, продолжайте. Я только призываю вас к тому, чтобы сохранять баланс в риторике, поскольку ваши действия будут восприниматься на международной уровне. Хорошо, у вас есть я, моя команда. Но я вам скажу, что я очень обеспокоен этим.

Порошенко: Послушайте, еще раз. В первую очередь, я благодарен за все сигналы. Во-вторых, опять-таки, мы открыты для вас. Мы прозрачны и ответственны. Вам не нужно думать о том, что мы можем создать какие-либо проблемы для вас, потому что мы демонстрируем чрезвычайно ответственное поведение. Это касается не только территории России...

Байден: Нет, это не было так сначала. Или вы знали о том, что они собираются в Крым?

Вы сказали: "Нет, об этом мне не было известно". Хорошо, я поверил. Но у нас не было ни единой мысли о том, что вы собираетесь делать. Это не было полностью прозрачно. Это создало гигантскую проблему.

Порошенко: Что вы имеете ввиду? Я только что подтвердил, что мы планируем действовать только политическо-дипломатическими методами.

Байден: Да, я понял. Я только скажу вам. Я не не хочу, чтобы вы неправильно поняли. Все, что я делаю, как друг - рассказываю вам, привожу аргументы, это намного важнее сейчас.

Намного сложнее для меня отстаивать свою позицию в пользу вашей страны. Я не хочу приукрашать. Я продолжаю это делать. И мы переживем это. Но ничего подобного не может повториться даже близко.

Порошенко: Я даю вам гарантии: такого больше не повторится. Ничего подобного. Не только подобного, а ничего вообще. Это первое.

Второе... Сегодня мой советник по внешней политике... Как раз

Ангела и Франсуа сказали, что был именно внешнеполитический советник, а не министр. Они предупредили, что это будет очень личное. Сегодня они встречаются в Берлине с Кристофером Хойзгеном - главным политическим советником Ангелы, а также заместителем Одибера. Я не помню, но кажется, что Франсуа также отправил своих доверенных лиц. Они провели трехстороннюю встречу. И Елисеев по закрытой связи сообщил мне, что встреча прошла хорошо.

Байден: Сейчас намного лучше. Но, смотрите, я надеюсь, что ваша разведка могла понимать, что будет какая-нибудь провокация, как та, что случилась, приведет к действиям, как мы, и я вы, предвидели, что они произойдут.

Он делает именно то, что вы думаете, что он будет делать. Он использует это как повод для того, чтобы значительно больше увеличить кровопролитие на востоке. Он использовал это как провокацию. Как повод для того, чтобы делать именно то, что он делает на линии соприкосновения. Нам это не нужно, вам это не нужно. Поэтому. надеюсь, это будет решено. Я не могу вам сказать... Я не часто звоню президенту, когда он в отпуске. Нужна уверенность, что встреча с немцами и французами сегодня прошла успешно - так, как вы охарактеризовали, а также, что они полностью информированы о том, что случилось. Моя главная озабоченность в том, что они будут реагировать по-другому. Рад слышать, что это не так.

Порошенко: Смотрите, я поручил предоставить советникам детализированную информация. Я спрашивал вас: будет лучше, если вы их информируете или я. Вы сказали, что лучше отправить моего советника. Потом я пообщался с...

Байден: Если бы мы их информировали, это выглядело бы так, будто мы раньше не информировали их об известных вещах. Нам не следует их информировать. Вас следует их информировать.

Как сообщала "Страна", ранее внефракционный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой госдепа Джоном Керри, когда они все еще занимали эти должности. В частности, в 2015 году они обсуждали отставку генерального прокурора Украины Виктора Шокина.