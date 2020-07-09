Человеком, который в среду, 8 июля, бросил пачку фальшивых долларов в экс-президента Петра Порошенко во время его выступления под Печерским судом в Киеве, оказался ветеран АТО Андрей.

Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

"Его зовут Андрей, фото 2015 года. Порошенко он терпеть не мог уже тогда. Он служил и воевал. Но он конечно же провокатор и возможно даже агент Кремля, потому что не понравился Петру Алексеевичу", - сказано в сообщении.

Напомним, "Страна" писала о том, что 8 июля происходило под Печерским судом и на заседании по избранию меры пресечения Петру Порошенко.

Также мы сообщали, что прокуратура отозвала ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения и суд оставил его без рассмотрения.