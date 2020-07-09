По данным на утро 9 июля, 8 областей Украины не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина. Стоит отметить, что в предыдущий день, таких регионов было 9. По данным на сегодняшний день, Львовская и Одесская области, показатели которых за сутки улучшились, покинули список, а Черниговская - вновь вернулась в него.

Таблицу готовности регионов к снятию части карантинных ограничений в четверг, 9 июля, опубликовало министерство здравоохранения.

Так, на сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы такие области:

Волынская,

Донецкая,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Ровенская,

Сумская,

Харьковская,

Черниговская.

Отметим, что ранее правительство установило четыре условия для смягчения карантина в регионах. Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (62,95%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (21,30) и Черниговская (17,41) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом ПЦР (не более 11%) не соответствуют Волынская (19,50%), Закарпатская (14,83%), Ивано-Франковская (11,51%), Ровенская (13,79%), Харьковская (11,50%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Донецкая (27,12%), Тернопольская (66,33%) области.

В Киеве заполненность составляет 35,58%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 113,45, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,05%, динамика составляет -34,91%.

Данные на 9 июля. Инфографика: Министерство здравоохранения Украины

Напомним, за последние сутки заразилось Covid-19 в Украине заразились 810 человек. В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом по областям на 9 июля. Согласно данным, в Херсонской области за прошлые 24 часа не появилось ни одного нового пациента с Covid-19.

В Киеве за сутки инфекцию подтвердили у 93 человек, трое пациентов с Covid-19 скончались.