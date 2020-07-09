Несмотря на то, что Госгеокадастр выдает государственные земли сельскохозяйственного назначения уже много лет, в Украине до сих пор нет единого реестра лиц, которые уже реализовали свое право на ее получение.

Об этом со ссылкой на главу Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

"Вы не поверите, но до сих пор в нашей стране, раздавая сотни тысяч гектаров земли путем бесплатной приватизации, государство не имеет официального единого реестра граждан Украины, которые получили безвозмездно 2 гектара. Сейчас идет процесс создания такого реестра", - сказал Лещенко.

По его словам, уже на старте создания этого реестра были выявлены многочисленные нарушения приватизации. Например, одни и те же люди получали участки несколько раз в разных регионах. В ближайшее время информацию об этих лицах опубликуют.

"Общество должно знать правду о своих "героях" и то, что за годы распоряжения землями Госгеокадастром тысячи гектаров лучших земель Украины были разграблены. Речь идет о прибрежных зонах, рекреационных зонах Причерноморья и Приазовья, а также природно-заповедном фонде, начиная от живописных Карпат и заканчивая Пуща-Водицей под Киевом", - заявил Роман Лещенко.

Напомним, Госгеокадастр будет проводить онлайн-трансляцию заседаний по решению земельных вопросов.

Также мы писали, что Роман Лещенко стал главой Госгеокадастра в июне 2020 года.