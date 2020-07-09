Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна преодолеет все трудности, возникшие в текущем году. Проблемы, которые возникли с 2020-м, он списывает на високосный год. В частности, речь идет о пандемии коронавируса и экономической нестабильности из-за отставки главы Нацбанка Якова Смолия.

Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области, сообщает УНН.

"Что касается председателя Нацбанка... Я не хочу характеризовать эту ситуацию, но мне кажется, что все понимают ее прекрасно. К чему хотел сказать, друзей у нас немного. И это так и есть. И сегодняшнее заявление госпожи Гонтаревой, что МВФ надо срочно не оказывать поддержку Украине, пока Зеленский не назначит главу Нацбанка. Людей, которые "помогают" из-за границы, - их хватает. Но мы вас понимаем, знаем, сколько из-за этого курса украинских предприятий закрылись. И курс, и все остальное, и Covid-19, мы выйдем из этой ситуации, все стабилизируем. Такой, как говорится, самый сложный високосный год", - сказал Зеленский.

Отметим, некоторые считают, что високосный год является негативным и полным неприятных событий. Отсюда много плохих примет.

Напомним, вчера президент посетил Буковину с рабочим визитом. "Страна" публиковала видео, на котором возле Черновицкого государственного университета имени Федьковича президента ожидали жители области с жалобами. Глава государства пообщался с ними, после чего перестал обращать внимание на них, развернулся и ушел.

Такеж мы писали, что в Черновцах Зеленский пожаловался на то, что не знает, как жить с таким курсом доллара в бюджете.