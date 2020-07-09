Формат начала нового учебного года в Украине зависит от ситуации с коронавирусом, которую пока сложно прогнозировать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский и выразил надежду, что вторая волна эпидемии Covid-19 обойдет Украину стороной.

"Не могу пока вам сказать. Вы видите, что происходит с COVID-19. Полностью по всему миру его контролировать очень сложно, и Украина – не исключение. У нас пока более-менее второй волны нет, если откровенно говорить. Но всем нужно быть осторожными, из-за неосторожности увеличивается количество заболевших. Верим, что не будет второй волны, и дети смогут учиться в нормальной социальной сфере, и нормально общаться", - сказал он во время общения с журналистами в Волынской области.

Также президент считает, что Украина пока технически не готова к переходу на дистанционное обучение.

"Потому что если дистанционное обучение, что нужно, чтобы у нас 3G и 4G было по всей стране. В соответствии с планом нашего вице-премьера Михаила Федорова, у нас с 1 июля началось улучшение связи с Закарпатской области, и оно будет идти до востока Украины", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине с 1 сентября может начаться смешанное обучение - в онлайн и офлайн форме.

Также мы сообщали, что в Кабмине допускают дистанционное обучение украинских школьников и студентов с 1 сентября.