В четверг, 9 июля, нардеп Андрей Деркач обнародовал третью часть "пленок Порошенко". На одной из записей Петр Порошенко обсуждает с бывшим вице-президентом США Джо Байденом Пола Манафорта. Он говорит, что взять советника Януковича в команду Трампа было плохой идеей.

Приводим расшифровку разговора:

Петр Порошенко: И еще одна вещь, только как шутка. Мы опубликовали документы бывшей Партии регионов. Как я понял, один из ключевых советников господина Трампа, Пол Манафорт подал в отставку сегодня.

Джо Байден: Да. Думаю он поедет назад, в Россию, я не знаю…

Петр Порошенко: Как по мне, было плохой идеей взять советника Януковича в команду Трампа.

Джо Байден: Я тоже так думаю. Но есть еще много плохих решений, которые он (вероятно, Трамп - Ред.) принимает.

Петр Порошенко: Да.

Джо Байден: Отлично. Мы пообщаемся в начале недели, хорошо?

Петр Порошенко: Хорошо, Джо. Очень вам благодарен. И проинформируйте меня об итогах обеда с Обамой, а я смогу поделиться с вами информацией из Берлина, мы могли бы это сделать завтра, или же, на ваше усмотрение, когда вы будете готовы - дайте мне знать.

Напомним, в 2016 году Виктор Трепак передал НАБУ документы, которые, по его утверждению, содержали данные о многолетних выплатах из черной кассы "Партии регионов" гонораров различным чиновникам, нардепам, журналистам и политическим консультантам.

Позже народный депутат Сергей Лещенко обнародовал еще одну часть "черной бухгалтерии" ПР, полученную им из неназванных источников. Наиболее резонансным открытием стала присутствие в амбарной книге регионалов Пола Манафорта, экс-руководителя кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа.

А в 2018 году Манафорта признали виновным по восьми эпизодам, связанным с отмыванием денег. Речь в основном шла о получении денег от его украинских и российских клиентов (Партии Регионов и олигарха Олега Дерипаски). В итоге в 2019 году Манафорту дали 3,9 лет тюрьмы за налоговые махинации и сокрытие банковских счетов.