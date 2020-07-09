В Кремле никогда не обсуждали вхождение "ЛДНР" в состав России - замглавы АП РФ Козак
Вопрос вхождения так называемых "ДНР" и "ЛНР" в состав Российской Федерации никогда не обсуждался на государственном уровне. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в РФ. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", - сказал Козак.
По его словам, Россия "не теряет надежду на мирное урегулирование конфликта".
"Мы в этом кровно заинтересованы. Даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен", - добавил российский чиновник.
Напомним, на днях первый "премьер-министр ДНР", глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай анонсировал скорое юридическое присоединение Донбасса к России.
Также о нулевой вероятности возврата "ДНР" и "ЛНР" в состав Украины заявил "глава" самопровозглашенной "республики" Денис Пушилин.