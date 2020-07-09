Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в Кремле не видят оснований для проведения нового саммита глав стран "нормандской четверки".

Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов", - заявил Козак.

Он также сказал, что, по состоянию на данный момент, ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена. Козак добавил, что заявление представителей Украины о том, что этот саммит возможен в ближайшее время – попытки выдать желаемого за действительное.

Напомним, 4 июля в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки". Однако существенных результатов сторонам не добились. Как сообщал Козак, участникам удалось найти общие точки по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий на Донбассе, а также выработать конкретный механизм для реализации режима прекращения огня.

Вчера мы сообщали, что представитель Украины на переговорах Алексей Резников заявил, что допускает саммит "нормандской четверки" в августе. Он добавил, что это возможно при условии, что украинская сторона действительно движется навстречу.