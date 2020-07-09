Сегодня нардеп Андрей Деркач опубликовал очередную порцию разговоров Петра Порошенко.

Наиболее яркая и обсуждаемая запись - это, конечно же, разговор Порошенко с Путиным, в котором оба президента вполне себе мило общаются.

Но не менее интересна еще одна запись - это беседа Порошенко и вице-президента США Байдена о событиях в Крыму августа 2016 года, где Россия накануне обезвредила две группы украинских диверсантов.

Киев официально отрицал свою причастность, однако из записи Деркача становится очевидно, что организовала заброску вооруженных агентов именно Украина. Причем, судя по раздраженной реакции вице-президента США, американцы были не в курсе планируемой диверсии.

Но самое интересное в том, что названо имя человека в украинской власти, который эту операцию курировал. Совсем недавно он стал главным разведчиком Украины - уже при Владимире Зеленском.

"Страна" разбиралась в этой истории.

Что случилось в Крыму в августе 2016 года

7 и 8 августа на границе Крыма с материковой Украиной произошел ряд перестрелок.

Первыми о них сообщили россияне. По их версии, ФСБ получила сигнал, что в ночь на 7 августа с территории Херсонской области в Крым должна была проникнуть диверсионная группа украинцев. Встречать их направились двое пособников, живущих в Крыму - Евгений Панов и Андрей Захтей.

Встреча была назначена на кладбище поселка Суворово, куда на перехват выдвинулась спецгруппа "Вымпел". При попытке задержания диверсанты открыли огонь, от которого погиб российский спецназовец. Параллельно крымские силовики убили двоих и задержали трех человек из этой группы.

Поздно вечером 7 августа на дамбе через Сиваш, у самой границы, обнаружили вторую группу диверсантов. На них напоролись российские пограничники - то есть уже не спецназ - которые вступили в перестрелку, но понесли потери: погиб водитель боевой машины десанта.

Украинцы же отошли на свою территорию без потерь, с другого берега их прикрывал пулемет.

Позже ФСБ заявило, что обнаружило на дамбе двадцать самодельных взрывных устройств, мины и гранаты. После этого в Крыму начались задержания людей, связанных с попыткой диверсий - всего семь человек, включая Захтея и Панова.

Российские СМИ публиковали видео с признаниями задержанных украинцев. Достаточно быстро все они дали признательные показания. Они рассказывали, что украинская разведка планировала взрывать в Крыму аэропорты, вокзалы, паромную переправу через Керченский пролив, нефтебазу в Феодосии и так далее.

Вот видео с показаниями Евгения Панова.

"В состав группы входило несколько человек, как минимум, двое из которых были кадровыми офицерами разведки Украины. В группе были Кириллов Александр с позывным "Кирилл", человек с именем Дмитрий, Петренко Олег с позывным "Лис", Сандыл Алексей с позывным "Сай", а также человек с позывным "Дешек". Кадровыми офицерами были Сандыл Алексей в звании лейтенант, Владимир Сердюк — капитан, а Кириллов и Дмитрий тоже офицеры, но звания мне не известны", - заявил Панов после задержания.

На этом видео вторым по счету говорит Захтей.

Начались и политические последствия. Россия на всех международных площадках обвинила Украину в попытке терактов на территории Крыма. А президент РФ Владимир Путин, который приехал в Крым, заявил, что Украина пытается дестабилизировать ситуацию, чтобы не исполнять Минские соглашения.

Все это, повторимся, российская версия событий. Украина ее полностью отмела. Порошенко назвал данные ФСБ "фантазиями", секретарь СНБО Александр Турчинов - "провокационным бредом" и предположил, что перестрелку между собой устроили пьяные российские военные. А спикер МВД Антон Геращенко заявил, что задержанные россиянами люди - это "российские дезертиры".

Уже тогда все эти отрицания не согласовывались между собой.

Украинская полиция открыла уголовное дело о похищении "не имеющего отношения к Украине" жителя Энергодара Евгения Панова - напирая на версию, что его похитили россияне на территории Запорожской области, чтобы потом выдать за диверсанта.

Правда, одновременно представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил нечто противоположное - что Панов заехал в Крым сам и на своем автомобиле. А также что он и другие задержанные россиянами - пусть и не сотрудники разведки, но "украинцы и патриоты", намекая, что они действовали против России по собственной инициативе.

Параллельно стало известно, что Панов служил в АТО (37 батальон теробороны, как пишут российские СМИ - в разведке) и был известным майдановским активистом.

В 2018 году Верховный суд Крыма осудил его на 8 лет колонии строгого режима. В сентябре 2019 года Панов вернулся в Украину по обмену пленными.

Но вернемся в 2016 год. НАТО, США и Европа тогда заявили, что у России нет доказательств причастности украинской власти к инциденту в Крыму. Но из пленок Байдена-Порошенко становится понятно, что по крайней мере американцы полностью отдавали себе отчет, что произошло на самом деле.

О чем говорили Порошенко и Байден

Разговор по следам инцидента в Крыму состоялся 19 августа 2016 года. Байден позвонил Порошенко и начал возмущаться тем, что Украина пыталась совершить диверсии на полуострове.

Приводим полную расшифровку этого разговора (курсивом пометили самые важные моменты).

Джо Байден: Петр, это Джо, как дела?

Петр Порошенко: Очень хорошо, Джо, спасибо за возможность поговорить с вами, мне очень приятно.

Байден: Это возможность, которую, как настоял президент (речь о Бараке Обаме - Ред.), я должен использовать. Спасибо за оперативный телефонный разговор на прошлой неделе, это действительно очень важно, лучше и не скажешь. Очень важно удостовериться, что мы одинаково воспринимаем вещи.

Моя команда информировала меня со всеми подробности о событиях, которые имели место на выходных, с 7-го на 8-е.

Климкин перед этим поделился подробностями этих событий относительно операций сотрудников украинских спецслужб с послом [США в Украине]. Но все же вы - президент, и ответственность лежит полностью на вас. Я очень признателен вам за это. Мы должны быть абсолютно откровенными друг с другом. Эти действия вызвали у президента [США] и меня беспокойство.

Президент, он возвращается из отпуска созовет встречу на следующей неделе. То есть он хочет обсудить дальнейшие шаги касательно Украины. Я должен сказать ему, что вы предприняли все соответствующие превентивные мероприятия.

Как вы знаете, мы вмешались один раз, до этого, как это случилось, когда узнали, что Генеральный штаб проводит определенные мероприятия. Поэтому мы дали понять, что не поддерживаем этого. Вы сделали шаг назад, но на следующий день это случилось.

Я скажу откровенно: он не в восторге от этого. То есть начальник вашей военной разведки получил четкий сигнал от нас несколько недель назад относительно нашего категорического неприятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России.

Мне известно, что Крым - это Украина и полуостров незаконно оккупирован.

В это же время мы абсолютно убеждены в том, что увеличение цены оккупации для России должно происходить исключительно за счет политико-дипломатичесих усилий, а не военных и диверсионно-прорывных операций.

Мне известно, что вы попробовали организовать телефонный разговор с Путиным. Не знаю, удалось вам дозвониться или нет, но сегодня он в Крыму говорит о том, что не имеет намерений продвигать Минский процесс. Я обеспокоен рисками, которые возникают из-за таких операций. Думаю, что от них никакой выгоды. Думаю, вы уже видели то, что произошло в Мариуполе, что происходит последние несколько недель. Тут мое беспокойство совпадет с беспокойством президента [США].

Знаю, что у вас нет таких каналов коммуникации с разведывательным сообщество Франции и Германии. Но вам известно, что мы работаем с французами и немцами для сохранения давления на них и обеспечения прогресса в имплементации Минских соглашений, в том числе поддержания диалога.

Но подобные инциденты... Нужно выяснить, что случилось. И чтобы россияне этим не воспользовались. Мы знаем, что произошло. Задержали четверых аквалангистов, все четверо пропали, а следующей ночью перестрелка, и вы тут не причем, но Путин решил раздуть скандал.

И я понимаю, что вы направляете своего министра иностранных дел в Берлин и Париж... Но, если они узнают об этом до того, как вы их проинформируете, это катастрофа.

Порошенко: Спасибо, Джо.

Байден: Это то, что я хотел донести.

Порошенко: Спасибо, Джо, за откровенный разговор. Опять-таки хотел бы повториться. Это случилось, когда у меня был визит в юго-восточную Азию. Мы предприняли важные меры, которые сделают невозможным подобные ситуации в будущем. Единственная причина того, что мы не увольняем с должности начального главного управления разведки, - это то, что мне не нравится идея сделать это прямо сейчас, поскольку кто угодно может толковать это как признание ответственности.

Байден: Я не прошу вас это делать, как и президент [США] не просит. Это ваше решение, и вы должны действовать по своему усмотрению. Но, смотрите, каждый раз, когда ЦРУ попадет в центр внимания в Соединенных Штатах, это ответственность президента.

Порошенко: Я полностью понимаю это, Джо. Лишь хотел информировать вас, что принял это решение и это произойдет несколько позже. Я проведу очень тщательное служебное расследование, его результаты будут скоро. Будучи партнером, я лишь сообщаю вам, что это произойдет через несколько недель или через месяц.

Я полностью меняю систему принятия решений и даю поручения министру оборону и начальнику Генштаба касательно того, что у них также нет права без согласия президента одобрять решения о проведении каких-либо подобных операций. Это первое.

Байден: Окей.

Порошенко: У меня была встреча с вашим послом. Он сообщил мне об этом сигнале президента Обамы. Я ответил и передал в ответ сигнал о том, что мы полностью меняем порядок утверждения подобных документов, включая уголовную ответственность за подобные случаи. Я на 100% уверен в том, что это не повторится.

Второе. Мы до сих пор прилагаем усилия для организации телефонного разговора с Путиным. Но он отказывается. Думаю, он хочет провести заседание так называемого совета безопасности сегодня в Крыму. Думаю, это насмешка. Потому что, когда он назначил этого Ливанова, министра образования, торговым представителем России, это несерьезно. В любом случае он не делает новых попыток обвинить Украину, с новыми именами и новыми убитыми, новыми ранеными, потому что у них никого нет. Никого, чтобы продолжить реализацию безумную идею с обвинением Украины в этом. Диверсионная атака на аэропорт, порты, объекты инфраструктуры. Это просто неправда. Это то же самое, что у нас нет... Опять-таки мы не открываем огонь, не применяем военную силу.

Байден: Знаем. Мы знаем об этом.

Порошенко: Это абсолютный тупик для Путина. Их сердит ваше доверие и твердая позиция, которую нам удалось создать в мире - мысль о том, что мы снова вернем Крым в повестку дня. В этой ситуации, по моему мнению, Путин проигрывает.

Байден: Хорошо, давайте я скажу кое-что прямо сейчас. Петр, сейчас я обеспокоен тем, что вы можете проиграть в краткосрочной перспективе. Вы и я, мы оба знаем, что Франция, Германия и наши европейские "друзья" ищут оправдание того... Или снова обвинить Украину в том, что происходит. Что он хочет, что так это пробует убедиться, что они не заставляют соблюдать свои условия по "Минску".

Я очень обеспокоен, я вынужден сказать вам, что президент [США]... Он тоже считает, что я слишком склонен всегда становиться на сторону Крыма, простите, Украины. Но это создает настоящие сложности здесь. Я не хочу разыграть вас этим. Кстати, я попросил Бреннана, директора ЦРУ, поддерживать контакт с руководителем ваших спецслужб, в том числе Кондратюком, для усиления нашего понимания того, что Украина является политическим вопросом.

Мы должны иметь всю информацию. Операции, которые вы проводите, хорошо, продолжайте. Я только призываю вас к тому, чтобы сохранять баланс в риторике, поскольку ваши действия будут восприниматься на международной уровне. Хорошо, у вас есть я, моя команда. Но я вам скажу, что я очень обеспокоен этим.

Порошенко: Послушайте, еще раз. В первую очередь, я благодарен за все сигналы. Во-вторых, опять-таки, мы открыты для вас. Мы прозрачны и ответственны. Вам не нужно думать о том, что мы можем создать какие-либо проблемы для вас, потому что мы демонстрируем чрезвычайно ответственное поведение. Это касается не только территории России...

Байден: Нет, это не было так сначала. Или вы знали о том, что они собираются в Крым?

Вы сказали: "Нет, об этом мне не было известно". Хорошо, я поверил. Но у нас не было ни единой мысли о том, что вы собираетесь делать. Это не было полностью прозрачно. Это создало гигантскую проблему.

Порошенко: Что вы имеете ввиду? Я только что подтвердил, что мы планируем действовать только политическо-дипломатическими методами.

Байден: Да, я понял. Я только скажу вам. Я не не хочу, чтобы вы неправильно поняли. Все, что я делаю, как друг - рассказываю вам, привожу аргументы, это намного важнее сейчас.

Намного сложнее для меня отстаивать свою позицию в пользу вашей страны. Я не хочу приукрашать. Я продолжаю это делать. И мы переживем это. Но ничего подобного не может повториться даже близко.

Порошенко: Я даю вам гарантии: такого больше не повторится. Ничего подобного. Не только подобного, а ничего вообще. Это первое.

Второе... Сегодня мой советник по внешней политике... Как раз Ангела и Франсуа сказали, что был именно внешнеполитический советник, а не министр. Они предупредили, что это будет очень личное. Сегодня они встречаются в Берлине с Кристофером Хойзгеном - главным политическим советником Ангелы, а также заместителем Одибера. Я не помню, но кажется, что Франсуа также отправил своих доверенных лиц. Они провели трехстороннюю встречу. И Елисеев по закрытой связи сообщил мне, что встреча прошла хорошо.

Байден: Сейчас намного лучше. Но, смотрите, я надеюсь, что ваша разведка могла понимать, что будет какая-нибудь провокация, как та, что случилась, приведет к действиям, как мы, и я вы, предвидели, что они произойдут.

Он (Путин - Ред.) делает именно то, что вы думаете, что он будет делать. Он использует это как повод для того, чтобы значительно больше увеличить кровопролитие на востоке. Он использовал это как провокацию. Как повод для того, чтобы делать именно то, что он делает на линии соприкосновения. Нам это не нужно, вам это не нужно. Поэтому, надеюсь, это будет решено. Я не могу вам сказать... Я нечасто звоню президенту, когда он в отпуске. Нужна уверенность, что встреча с немцами и французами сегодня прошла успешно - так, как вы охарактеризовали, а также, что они полностью информированы о том, что случилось. Моя главная озабоченность в том, что они будут реагировать по-другому. Рад слышать, что это не так.

Что означает этот разговор. Главные выводы

1. Байден несколько раз открыто говорит, что случившееся в Крыму - это диверсия и провокация украинской разведки. Порошенко с этим не спорит и даже клянется, что больше такого не повторится - правда, отрицая, что целью диверсантов были гражданские объекты.

В любом случае официальная версия украинских властей, что они к событиям 7-8 августа 2016 года непричастны - ложь. И в то, что Порошенко не знал о готовящейся операции, верится с огромным трудом (о чем говорит и Байден).

А это значит, что последующие обвинения Порошенко в Керченской провокации конца 2018 года - также имеют право на существование.

2. Также всплыли новые подробности этой операции, о которых никто не говорил раньше - о том, что россияне задержали четверых украинских аквалангистов. Значит ли это, что планировались акции в Керченском проливе - неизвестно. Но не исключено - учитывая, что сами диверсанты говорили ранее на допросах о планируемых акциях на паромной переправе между Крымом и материком.

3. Ситуация с Крымом была настолько серьезной, что Байден вынужден был звонить Обаме, который находился в отпуске, и совещаться с ним. А также оперативно решать вопросы с Европой - Францией и Германией - чтобы они не обвинили Украину после заявлений России. И не стали на ее сторону в Минском процессе.

Как видим, это удалось - в итоговых заявлениях стран Нормандской четверки Украину за крымский инцидент не критиковали.

4. И самое интересное. В разговоре назван конкретный организатор диверсий - начальник Главного управления разведки Минобороны Валерий Кондратюк.

Порошенко заявил Байдену, что уволит его, но не сразу - чтобы не вызвать подозрений. Так и произошло: в октябре глава ГУР МО покинул свою должность и стал замглавы администрации президента. При этом, что интересно, накануне при странных обстоятельствах погиб предыдущий заместитель главы АП Таранов, который отвечал за военные вопросы (на его место и пришел Кондратюк). В официальную версию, что Таранов врезался на гидроскутере в кран, поверили не все.

Интересно, что 5 июня 2020 года Кондратюк возглавил Службу внешней разведки уже при новом президенте - Владимире Зеленском. Что является новым поворотом в этой истории.

Зеленский, Порошенко и Кондратюк. Коллаж "Страны"

"Диверсии осенью 2020 года"

На пресс-конференции Андрей Деркач, который опубликовал беседу Байдена-Порошенко, заявил, что назначение Кондратюка, который курировал диверсии в Крыму - тревожный звонок для Зеленского.

"Человек, имевший непосредственное отношение к планируемым терактам и диверсии в отношении граждан Украины, сегодня входит в СНБО и возглавляет Службу внешней разведки, подчиняющейся непосредственно Президенту Украины. Вопрос – какому именно?

Служба внешней разведки – это спецструктура, имеющая силы, навыки и средства, которые могут быть использованы незаконно для проведения террористических акций, диверсий и провокаций против граждан Украины осенью этого года, с целью посеять хаос и убрать с поста, законноизбранного Президента Зеленского, в тот или иной способ...

Мы должны не допустить повторения "Крымского сценария 2016" с дестабилизацией и диверсиями осенью 2020 года.

Нас, как граждан Украины, интересует вопрос недопущения вполне возможного нелегитимного прихода к власти бывшего президента Украины Порошенко", - заявил Деркач.

Мысль о том, что на осень у Порошенко готовят бунт против Зеленского - не нова. Первой об этом рассказала "Страна" после того, как в "Европейскую солидарность" вошел экс-секретарь СНБО Александр Турчинов (детальнее об этом - в материале Турчинов возглавил штаб партии Порошенко. Готовят бунт на осень?).

И тот факт, что специалист по диверсиям, лояльный к Порошенко, недавно возглавил у Зеленского мощную спецслужбу, действительно может сыграть против нынешнего президента, если разразится "Порох-майдан".