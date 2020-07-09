Нардеп Андрей Деркач в четверг, 9 июля, обнародовал новые записи разговоров экс-президента Петра Порошенко. На одной из них - разговор Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года.

Это довольно милое общение двух президентов. Они говорили о миротворцах, об экономических проблемах Донбасса.

Порошенко дал рекомендации, как оптимизировать работу Трехсторонней контактной группы в Минске. Путин сказал, что передаст эти рекомендации Лаврову.

Порошенко поздравил Путина с 1 Мая. Оба смеются, обмениваются шутками. Путин сказал, что будет вручать медали "Героев Труда". Порошенко сказал, что будет награждать ветеранов с 70-летием Победы.

Путин участливо интересуется, как ситуация внутри Украины. Порошенко говорит - уже налаживается. В конце очень тепло попрощались.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва отреагировал на данную публикацию и объяснил, почему в ней нет ничего удивительного:

"Тому, что Порошенко поздравляет Путина или же мило с ним общается через пару месяцев после Дебальцево, может удивляться только тот, кто начал следить за Порошенко с года этак 2017-го.

На самом деле из всех лидеров первого и второго Майдана Порошенко слыл самым "пророссийским". Бизнес в Липецке, дружба с послом России Зурабовым, готовность к диалогу с Путиным, продемонстрированная во время встречи в Нормандии 6 июня 2014 года - все это в начале правления Порошенко создавало впечатление, что вот он – "президент мира".

Разговоры о "миролюбии" поутихли после того, как Порошенко прекратил перемирие и начал наступление на Донбассе 1 июля.

Но возобновились с новой силой осенью, после Минских соглашений и принятия закона об особом статусе. И тогда был очень плотный контакт и между Порошенко и Путиным, и между их помощниками и советниками.

Порошенко действительно был всегда чужд идеям национализма, равно как и любым другим, кроме двух – идей денег и власти.

Именно две последние и определяли его действия.

Ради сохранения власти и возможности продолжить спокойно зарабатывать деньги он вынужденно пошел на Минские соглашения и даже строил планы по реинтеграции Донбасса, ведя по этому поводу диалог с Путиным. Ведь на этом можно было бы заработать немало денег, не говоря уже о политических очках.

Но примерно с 2016-2017 годов Порошенко начал приходить к выводу, что ни денег, ни рейтинга он на этом не заработает, риски из-за угроз националистов высокие, а потому ему лучше идти на выборы как президенту войны, а не мира.

И вот тогда-то он и закрыл наконец-то Липецкую фабрику и окончательно поднял на знамена "Армия. Мова. Вира". Хотя эта триада ему так же чужда, как и "Мир. Труд. Май", с которой он поздравлял Путина.

Сейчас Порошенко пытается раскачать ситуацию в стране под лозунгом "Не допустить реванша промосковских сил". Но, когда такое слышите, просто вспоминайте этот дружеский диалог Путина и Порошенко: "Жму руку", - написал на своей странице в Фейсбуке Гужва.

Расшифровка разговора Путина и Порошенко

Петр Порошенко: Я думаю это будет в интересах обеих сторон. Тем более, я буду с вами откровенен, у наших западных партнеров проект миротворцев большого энтузиазма не вызывает. Они считают, что это российская ловушка для меня.

Владимир Путин: Да, вы мне говорили. Ну, пускай Лавров с Климкиным это обсуждают.

Петр Порошенко: Дадите ему, если можно, соответствующее указание.

Владимир Путин: Он знает. Я уже дал.

Петр Порошенко: Он тогда, когда приехал в Берлин (смеется) - это было предельно неконструктивно. Поэтому... они до миротворцев даже не дошли, откровенно говоря. Поэтому…

Владимир Путин: Ну, я сегодня ему сказал об этом. Он знает.

Петр Порошенко: Ну, отлично тогда. И последняя позиция. Я, действительно, тоже готов посмотреть и подумать, по каким-то перспективам экономическим, потому что там ситуация, правда, очень хреновая.

Владимир Путин: Я не понял, по каким "таким"?

Петр Порошенко: По экономическим, потому что ситуация там, правда, тяжелая. И она переходит в необратимые какие-то вещи. Поэтому я думаю, что и экономику можно будет посмотреть во время и рабочей группы, и во время встречи с Ивановым. И последняя позиция, обычно это просто рекомендации. Для того, что бы эффективно готовились полноценные Минские трехсторонние контактные группы, наши коллеги, имеются ввиду Хайди, Кучма с Демченко и представитель России собирались и планировали повестку дня, планировали проекты решений, предложений и прочего.

Я считаю целесообразным, если будет… По-украински говорят "Якщо буде ваша ласка", если будет желание, может быть приедет этот представитель в Киев трехсторонней контактной группы, они бы у Хайди встретились в Миссии ОБСЕ. И пока они…

Владимир Путин: Наш представитель?

Петр Порошенко: Да, да.

Владимир Путин: Почему бы и нет? Я скажу сейчас об этом Лаврову. Я не понимаю почему он отказывается.

Петр Порошенко: Нет, нет… Наши его не знают, пока просто не установлено никаких диалогов. Поэтому пусть приедут, познакомятся, проработают сценарий Минска, потому что я считаю, что мы с Минска с пустыми руками выходить не должны. Желательно, что бы там уже были конкретные позиции, которые приведут к эффективному результату. Где-то вот так вот. Еще раз благодарю вас. С наступающим, я не знаю, раньше называлось Международным днем солидарности трудящихся, поэтому я не знаю, в России изменили это название или нет. Старое оставили?

Владимир Путин: Да хрен его знает!

Петр Порошенко: (смеется) Ясно. Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем.

Владимир Путин: Официально он у нас называется Праздник весны и труда, вот как.

Петр Порошенко: Вот так вот (смеется). Романтично.

Владимир Путин: Буду вручать, мы восстановили медали "Героев труда".

Петр Порошенко: Любопытно. Я буду завтра ветеранам вручать "70-летие Победы".

Владимир Путин: Завтра?

Петр Порошенко: Мы соберемся, что бы они успели доехать до регионов, сделать там. Завтра будет первая партия.

Владимир Путин: Как у вас внутри? Справляетесь со всем?

Петр Порошенко: Справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что уже выстраивается какая-то вертикаль. Потому что, когда я пришел - было непросто. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем, мягко говоря, выстраивать совсем не просто. Но я могу вам сказать, что длинной очереди желающих (смеется) на должность украинского президента не наблюдается.

Владимир Путин: Зря вы так думаете. Украина интересная и красивая страна.

Петр Порошенко: Так я горжусь тем, что у меня рейтинг доверия и поддержки не падает.

Владимир Путин: Ну, слава Богу. Это очень важно, что бы люди доверяли. Самое главное. Это ключевое.

Петр Порошенко: Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое.

Владимир Путин: Обнимаю. До свидания, давайте.

Напомним, на новых пленках также - о том, как Байден раскритиковал Порошенко за диверсионную операцию в Крыму в августе 2016 года.

Также мы писали, о чем говорили Порошенко и Байден на прошлых пленках.