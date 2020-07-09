В четверг, 9 июля, народный депутат Андрей Деркач на пресс-конференции обнародовал третью часть записей разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Байден и Порошенко обсуждали украинских диверсантов в Крыму в августе 2016 года. Из разговора становится понятно, что диверсионная операция действительно была. Это фактически признал Порошенко.

Байден резко критикует решение о проведении диверсионной операции в Крыму. Говорит, что это создаёт риски эскалации. А также даёт повод европейцам обвинить в этом Украину.

Порошенко соглашается. Говорит, что он не снимает начальника разведки только потому, что не хотел бы, чтоб это увязывалось с событиями в Крыму.

Байден прямо спрашивает у Порошенко, знал ли он об этой операции? Порошенко увиливает от ответа. В конце концов Байден раздраженно говорит: "Я не хочу, чтоб это когда-либо повторилось". Порошенко гарантирует, что не повторится.

Андрей Деркач объяснил, почему он публикует именно сейчас эту запись. По его словам, главный фигурант тех событий - Валерий Кондратюк (тогда глава ГУР Минобороны) - сейчас вновь назначен начальником разведки.

Деркача этот факт беспокоит с учётом планов Порошенко по организации переворота с целью свержения президента Зеленского. По мнению Деркача, Кондратюк может поспособствовать Порошенко в осуществлении этих планов.

Отметим, речь идет о событиях, которые произошли в районе города Армянска в августе 2016 года. Тогда в ФСБ РФ заявили об обнаружении группы украинских диверсантов в Крыму, которые готовили серию терактов. При задержании, по данным российской спецслужбы, погиб ее сотрудник и военнослужащий Минобороны РФ.

В Минобороны Украины тогда заявили, что информация ФСБ о готовящихся в Крыму терактах и причастности к ним Украины не соответствует действительности. А в Генштабе назвали заявление Федеральной службы безопасности России - провокацией.