Министерство юстиции закроет восемь учреждений исполнения наказаний, чтобы "оптимизировать систему и уменьшить текущие и капитальные расходы". Заключенных переведут в другие колонии, а сотрудников уволят и предложат новую работу.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видеокомментарии на странице Минюста, видео обнародовано в Facebook.

"6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации следующих учреждений:

Ковельская воспитательная колония,

Черкасская исправительная колония №62,

Дергачевская исправительная колония № 109,

Желтоводская исправительная колония №26,

Игренский исправительный центр №133,

Черноморская исправительная колония №74,

Ширяевский исправительный центр №111,

Устиновский исправительный центр №37", - отметила Высоцкая.

По ее словам Высоцкой, в ведомстве также разработали план действий после закрытия колоний. В частности, осужденных переместят в другие учреждения исполнения наказаний "с лучшими условиями содержания", а персонал уволят. Отмечается, что сотрудникам предложат работу в ближайших или межрегиональных учреждениях Минюста.

Высоцкая добавила, что это позволит "оптимизировать систему, уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы".

Также, по ее словам, имущественные комплексы учреждений исполнения наказаний, которые закрывают, предложат инвесторам для того, чтобы "улучшать нашу инфраструктуру, в частности, ремонтировать или строить новые следственные изоляторы".

Высоцкая о закрытии колоний с 1:55

Напомним, 4 июня министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Минюст в соавторстве с нардепами зарегистрировал законопроект (№3591), который позволит продавать замороженные тюрьмы и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Также мы писали, что Малюська приказал перевести заключенных из СИЗО в тюрьмы, чтобы освободить камеры. Министр отметил, что в Херсонском следственном изоляторе переполненность так велика, что фактически невозможно что-то предпринять.