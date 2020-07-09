В Украине уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем составляет 5,2%. Такие данные получены лабораторией "Синэво" на основе результатов первых полутора месяца иммунологического тестирования населения. Также опубликована карта результатов по регионам, согласно которой самый высокий уровень иммунитета сформировался на Закарпатье - 25 %, а самый низкий - Херсонская и Луганская области - 1%. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Более 10 тысяч людей в лабораториях "Синэво" прошли исследования на антитела G, которые свидетельствуют о наличии иммунитета к Covid-19. Согласно результатам, самый высокий уровень коллективного иммунитета зафиксирован в западном регионе - около 11%. В частности, в Луцке антитела G выявлены у 13% клиентов лаборатории, Ивано-Франковске - 14%, Черновцах - 14%, Ровно - 13%.

Самый низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу исследователи "Синэво" зафиксировали в южном регионе страны - в среднем 2%. В частности, в Одессе - 2%, Николаеве - 2%, Херсоне - 1%.

В других регионах (север, центр, восток) уровень коллективного иммунитета составляет 3–5%.

При этом самый высокий процент антител G выявлен у детей до семи лет - 9%, у лиц в возрасте от 8 до 20 лет - 3,5%, от 20 до 40 лет - 4%, от 41 до 60 лет - 6%, у лиц в возрасте 60 лет и старше - 7%.

Наибольший спрос на выполнение исследований на иммунитет к COVID-19 наблюдался среди жителей Киева. При этом по результатам тестирования в столице положительный результат анализа на антитела G был выявлен лишь у 3% клиентов, в Киевской области - около 7%.

По словам директора по развитию "Синэво" Николая Бутенко, результаты первых полтора месяца тестирования в Украине показали: статистика в стране соизмерима с ситуацией в мире.

"В среднем уровень коллективного иммунитета в Украине составляет 5%. Например, такой же показатель коллективного иммунитета в Испании. Это дает основания говорить, что сегодня коллективного иммунитета в Украине фактически нет", - сказал он.

При этом Бутенко отметил, что уровень коллективного иммунитета по стране существенно отличается в зависимости от региона. В частности, в отдельных городах Западной Украины - Ковель или Мукачево - количество иммунных лиц достигает даже 20-30% и это позволяет предполагать, что жители региона, вероятно, более защищены перед второй волной эпидемии.

"В то же время в южной части Украины средний уровень коллективного иммунитета составляет лишь 2%. Это свидетельствует о том, что население региона с вирусом практически не сталкивалось, и в случае второй волны этот регион будет находиться в зоне повышенного риска", - подчеркнул Бутенко.

Кроме тестирования на антитела G, "Синэво" проводит тестирование на антитела А, которые показывают активную фазу болезни. В частности, с начала тестирования лаборатория выполнила более 7,5 тысяч таких тестов. Из них положительный результат был выявлен у 8,6% клиентов. Это средний показатель среди всех областей, где лаборатория проводила тестирование на антитела А.

Аналогично ситуации с антителами G в западном регионе страны антитела класса А зафиксированы у почти 13% населения. В частности, в Луцке они выявлены у 15% клиентов, в Ивано-Франковске -16%, Черновцах - 16%, Хмельницком - 11%, Ровном - 5%, Тернополе - 5%.

Самый низкий уровень антител класса А (5%) выявлен в южном регионе. В частности, в Одессе - 5%, Николаеве - 1%, Херсоне - 10%. В других регионах (север, центр, восток) уровень антител класса А составляет около 7-8%.

В Киеве антитела А были выявлены у 8% клиентов, которые сдали анализ в "Синэво", в Киевской области - около 7,5%.

Исследование на антитела lgG проводятся в лаборатории методом иммуноферментного анализа (ИФА, ELISA) на немецком автоматическом оборудовании и тест-системах компании Euroimmun (Германия), а также методом хемилюминесцентного иммуноанализа (CMIA) на американском автоматическом оборудовании и тест-системах компании Abbott (США).



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