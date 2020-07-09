В четверг, 9 июля, Национальный союз журналистов Украины проводит пресс-конференцию "Журналисты - против законопроекта "О СМИ".

Трансляция мероприятия ведется в YouTube.

В ходе дискуссии участники озвучат обоснованные замечания к "доработанному" законопроекту, обменяются мнениями о дальнейшей судьбе украинского медиапространства и возможных угрозах свободе слова.

Заявленные спикеры пресс-конференции: глава НСЖУ Сергей Томиленко, блогер и телеведущий Макс Назаров, журналистка и блогерка Наташа Влащенко, президент Украинской ассоциации медиабизнеса Алексей Погорелов, блогер Сергей Лямец, основатель новостного Telegram-канала "Pavlovsky News" Андрей Павловский.

"Главное, что мы хотим донести до политиков, до власти, до президента Украины - что все-таки Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания должен остаться медиарегулятором телевидения и радиовещания. При этом всем - и власти, и журналистам - надо прилагать усилия, чтобы это был медиарегулятор, достойный доверия, и регулятор, чьи решения безусловно рассматриваются как решения в интересах общества..." - сказал Сергей Томиленко.

Отметим, что участники мероприятия являются подписавшими коллективного обращения журналистов к Верховной Раде с призывом отклонить законопроект "О медиа". Несмотря на протесты сотен журналистов и СМИ, парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики законопроект "О медиа" поддержал.

Напомним, эксперт Совета Европы раскритиковал украинский закон о медиа.

Также мы писали, что украинские журналисты попросили помощи у ОБСЕ из-за нового законопроекта "о медиа".