В Прольше арестовали 42-летнего поляка, которого подозревают в умышленном поджоге хостела, в котором находились 12 человек, большинство из которых - украинцы.

Об этом сообщает издание Yavp.pl.

По информации правоохранителей, поляк также проживал в хостеле с украинцами. Он был конфликтным человеком и имел неприязненные отношения со многими жителями, в том числе и с другими поляками. Отмечается, что мужчина совершил поджог по личным причинам. По предварительным данным, огонь был разожжен специально таким образом, чтобы он быстро разошелся по дому.

На данный момент 42-летнего поляка арестовали на три месяца, пока будет длиться следствие.

Напомним, 7 июля в Погожице возле Хшанова двое поляков подожгли хостел, в котором проживали украинцы. Сотрудники полиции по горячим следам задержали двух местных жителей, подозреваемых в поджоге.

Также мы писали, что, в Польше произошло ДТП, где столкнулись три автобуса. В результате пострадали две украинки. Они получили травмы различной степени тяжести, но угрозы для их жизни нет.