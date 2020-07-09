В Украине 70% детей в возрасте до года не сделали все прививки, предписанные Минздравом и только 30% прошли вакцинацию по графику.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 9 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Вакцинация очень важна, особенно я обращаюсь к родителям, у которых есть маленькие дети до года, о проведении соответствующей иммунизации своих детей. Если посмотреть на статистику, то только 30% детей прошли все три прививки в соответствии с графиком. Обращаюсь к родителям пройти эту иммунизацию. Страна всем обеспечена, соответствующие вакцины есть в регионах", - сказал Степанов.

Впрочем, по его словам, в июне по сравнению с маем количество прививок детей увеличилось. Между тем, детям до года обязательно необходимо провести все прививки в соответствии с Календарем прививок.

Напомним, во время карантина количество прививок упало на 20%. Это может привести ко вспышкам кори, туберкулеза и столбняка.

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