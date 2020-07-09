Бой между знаменитым украинским боксером Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе пройдет в октябре, хотя недавно его анонсировали на сентябрь. Также планируется пустить на арену порядка 2 000-2 500 зрителей.

Об этом сообщает Boxing Scene.

"Мы планировали устроить бой Ломаченко - Лопес 19 сентября. Это была наша рабочая дата. Но теперь мы хотим устроить этот поединок на pay-per-view, а значит, новая дата - 3 октября. В данный момент мы не можем планировать поединок даже с ограниченным количеством фанатов, но, надеюсь, мы сможем пустить на арену хотя бы 2 000-2 500 человек", - рассказал промоутер Боб Арум.

Ранее мы писали, что бой Ломаченко и Лопеса хотят провести после карантина в Лас-Вегасе с тысячами зрителей. Отметим, что с марта бой несколько раз откладывали из-за пандемии коронавируса.

Также мы писали, что наш Ломаченко призвал поклонников и спортсменов придерживаться мер предосторожности в связи с распространением Covid-19 и продолжать тренировки.