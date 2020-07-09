Утром в четверг, 9 июля, в Киеве из-за аварии на водопроводе ограничили движение на улице Соломенской. Перекрыто две полосы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Трафик".

Авария случилась в районе пересечения Соломенской улицы и Соломенской площади. Сейчас там проводятся восстановительные работы. Перекрыто две полосы. Движение троллейбусов затруднено. Полностью восстановить проезд планируют на выходных.

Напомним, в Киеве за 150 млн гривен планируют провести реконструкцию зоны вдоль Набережного шоссе, там построят велодорожку.

Также мы писали, что в Киеве на 10 дней ограничили движение в районе Шулявского моста.

Кроме того, сообщалось, что на Южном мосту Киева из-за ремонта до 30 августа частично перекроют движение.