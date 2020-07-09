За прошлые сутки коронавирусом в Киеве заразились еще 93 человека. Общее число случаев Covid-19 в столице на утро 9 июля возросло до 5 872.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, за прошлые сутки трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 122 киевлян. Выздоровели за прошедшие 24 часа 62 человека. Всего коронавирус преодолели 1 962 жителя столицы.

За прошлые сутки заразились:

34 женщины в возрасте от 22 до 71 лет,





50 мужчин в возрасте от 20 до 76 лет,





3 девочки от 8 до 15 лет,





6 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 27. В Деснянском - 15. В Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах - по 10 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 9 июля количество зараженных Covid-19 в Украине выросло на 810 человек.

Также мы писали, что в среду, 8 июля, в Украине был установлен абсолютный рекорд по количеству выздоровевших от Covid-19 за все время эпидемии коронавируса.