Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьердэ.

В ходе своего разговора они обсудили прогресс земельной реформы, а также - кредит на поддержку реформ в Украине в размере 350 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telehram-канале, в четверг, 9 июля.

Так, стороны обсудили предоставление Украине кредита в 350 млн долларов в рамках программы "Первой ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления". Эти деньги будут направлены на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления. Они должны помочь Украине смягчить последствия пандемии коронавируса.

Отмечается, что Ермак и Бьердэ обсудили прогресс земельной реформы в Украине, а также реформу корпоративного управления. Кроме того они отдельно остановились на вопросах, необходимых для обеспечения макроэкономической стабильности.

Напомним, ранее мы писали, что Всемирный банк планирует выделить Украине заем на поддержку в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы.

Также мы писали, что по данным банка, коронавирус погрузил мировую экономику в худший кризис со времен Второй мировой. В этом году эксперты организации ожидают ее существенного снижения - на 5,2%.