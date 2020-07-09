В Украине, где за минувшие сутки зафиксировано 810 новых случаев коронавируса, регионом с наибольшим числом пациентов с Covid-19 остается Львовская область. За сутки там выявили 119 новых случаев инфицирования - это больше, чем во всех других регионах. А вот в Херсонской области за прошлые 24 часа не появилось ни одного нового пациента с коронавирусом.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, по состоянию на 09:00 9 июля в Украине 51 224 лабораторно подтвержденных случаев Сovid-19, из них 1 327 летальных (+21 за сутки), 23 784 пациента выздоровели (+65). За сутки зафиксировано 810 новых случаев.

Статистика распространения коронавируса в Украине по регионам на 9 июля:

Львовская область - 6681 случай (+119 случаев за сутки);

Киев - 5872 случая (+93);

Черновицкая область - 5074 случая (+23);

Ровенская область - 4380 случаев (+76);

Закарпатская область - 3622 случая (+89);

Киевская область - 2895 случаев (+42);

Волынская область - 2875 случаев (+50);

Ивано-Франковская область - 2857 случаев (+60);

Харьковская область - 2521 случай (+55);

Тернопольская область - 2153 случая (+11);

Одесская область - 2052 случая (+68);

Винницкая область - 2021 случай (+19);

Житомирская область - 1500 случаев (+16);

Днепропетровская область - 1130 случаев (+10);

Хмельницкая область - 865 случаев (+2);

Донецкая область - 749 случаев (+36);

Черкасская область - 707 случаев (+12);

Кировоградская область - 669 случаев (+5);

Запорожская область - 605 случаев (+6);

Черниговская область - 585 случаев (+7);

Николаевская область - 465 случаев (+2);

Сумская область - 328 случаев (+5);

Полтавская область - 327 случаев (+1);



Херсонская область - 201 случай (+0);

Луганская область - 90 случаев (+3).



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 июля в Центр поступило 1 154 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала года поступило 98 510 таких сообщений.

Напомним, в среду был установлен новый абсолютный рекорд за все время эпидемии коронавируса по количеству выздоровевших в Украине.

Также мы писали, что вчера в Киеве резко подскочило число новых случаев коронавируса. Новых заразившихся было сразу 114 человек.