Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, который намерен баллотироваться в президенты США, обнародовал свою предвыборную программу. Он пообещал изменить форму госустройства США, превратив страну в Ваканду (вымышленное африканское государство из вселенной Marvel, в фильме "Черная пантера" - Ред.), объявил вакцинацию "меткой дьявола" и признался, что не уважает нынешнего президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что музыкант провел четырехчасовое интервью, в который раскрыл подробности своей кампании:

Канье Уэст больше не уважает деятельность нынешнего президента США Дональда Трампа;

Он заявил, что отзыв голосов чернокожего населения в пользу кандидатов от Демократической партии - это неплохо, хотя и поможет Трампу получить преимущество. "Я не отрицаю, просто считаю, что говорить, что черные голосуют только за демократов - форма расизма и превосходства белых";

Он сказал, что сам никогда не голосовал ни разу в жизни;

Он признался, что переболел коронавирусом в феврале, и с подозрением относится к вакцинам, которые считает "знаком зверя";

Сначала музыкант пообещал окончательно решить, выдвигается ли он в кандидаты, в течение 30 дней, рискуя пропустить крайний срок подачи документов. Но рэпера это не пугает: он объяснил, что это простительно на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. "Я консультируюсь с экспертами, собираюсь поговорить с Джаредом Кушнером (старший советник президента США - Ред.), Джо Байденом и Белым домом", - сказал Уэст.

Также сообщается, что агитационного аппарата и политтехнологов у него пока нет. А его главными "фанатами" в президентской гонке в настоящий момент являются жена Ким Кардашьян и друг Илон Маск, которому Уэст даже предложил стать руководителем космической программы США в случае победы. К слову, разговоры о президентстве Маск и Уэст вели около полутора лет.

Кроме того, в издании отметили, что после интервью Канье подтвердил, что определенно планирует выдвигаться в 2020-м, не следуя первоначальному плану идти в президенты в 2024-м. Он также представил слоган своей кампании: "Да!" и показал баннер с надписью "Birthday Party" ("вечеринка в честь дня рождения" - Ред.) потому что "когда мы победим, у всех будет день рождения".

Напомним, 5 июля Канье заявил, что будет баллотироваться в президенты США. "Страна" подробно разбиралась, зачем рэперу идти на выборы и как это может ударить по Байдену.