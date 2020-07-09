В четверг, 9 июля, в Украине проходит Внешнее независимое оценивание (ВНО) по истории Украины. В нем примут участие более 264 000 выпускников страны.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Сегодня в стране обустроено 1 115 пунктов тестирования. Тест по истории Украины продлится 150 минут, за это время участникам ВНО нужно будет решить 60 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 94 балла.

Пускать участников ВНО на пункты прохождения теста будут с 09:50 до 10:50. Если участник прибудет после 10:50, его не пустят.

С собой участникам ВНО рекомендуют взять:

оригинал сертификата Внешнего независимого оценивания,





паспорт или иной документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате,





приглашение-пропуск,





2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета,





бутылочку с питьевой водой без этикетки,





средства индивидуальной защиты.

Напомним, Рада разрешила детям Донбасса поступать в ВУЗы Украины без ВНО.

Также мы писали, что из-за снижения пороговых баллов ВНО выпускников с максимальной оценкой может быть больше, чем в прошлом году.