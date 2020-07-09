Вчера вечером, 8 июля, на въезде в загородный поселок, где живет бывший глава Национального Банка Украины Яков Смолий, который недавно ушел в отставку, неизвестные оставили гроб и похоронные венки.

Об этом экс-глава Центробанка сообщил в Twitter.

"Украинский вечер. Без комментариев", - написал он. На фотографии запечатлены около десяти похоронных венков, гробы. Неизвестные оставили плакаты с надписями "Смолия ждут суд и тюрьма", "Смолий лоббирует российский бизнес" и другие.

Также эту информацию прокомментировали и в самом банке, соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

Так, в НБУ считают это "спектаклем с плохим сценарием" против политики, чиновников и экс-чиновников Нацбанка. Кроме того, в пресс-службе регулятора задались вопросом, когда венки, гробы и плакаты появятся возле здания учреждения или возле дома и.о. председателя Екатерины Рожковой, которая заняла должность после ухода Смолия.

"В Национальном банке есть современная система оценки работы своих сотрудников. Каждому устанавливаются так называемые "ключевые показатели эффективности" (KPI). Нового председателя еще не назначили, но мы уже сейчас можем предложить самый важный KPI: делать свою работу так, чтобы к банку и под дом приносили гробы и венки. Потому что, оказывается, это показатель успешной и эффективной работы руководителя центробанка", - иронично написали в НБУ.

Напомним, 1 июля Яков Смолий подал в отставку с должности председателя Национального банка Украины. Причиной этого решения он назвал политическое давление со стороны власти.

Также мы писали, что экс-глава регулятора советовался с Зеленским, когда ему уходить с должности главы НБУ. "Несколько дней назад у меня была встреча с президентом Украины, где мы обсудили порядок и время, когда я подаю заявление об отставке", - заявлял он.