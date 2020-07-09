Курс НБУ на 9 июля. Доллар и евро прибавили в цене по 2 копейки
В четверг, 9 июля, Национальный банк Украины установил официальный кус на уровне 26,95 грн/$, что на две копейки дороже, чем в предыдущий банковский день.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Так, по данным НБУ, цена доллара 9 июля составляет 26,9514 грн. Евро в четверг стоит 30,4295 грн за единицу валюты, это тоже на 2 копейки дороже, чем в предыдущий день. А цена российского рубля составляет сегодня 0,37 грн.
Курс валют НБУ на 9 июля. Скриншот: bank.gov.ua
Напомним, недавно глава Министерства финансов заявил, что Украине нужен более высокий курс доллара.
Также мы писали, что Зеленский пожаловался, что не знает, как жить с таким курсом доллара в бюджете.
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