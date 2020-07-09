В четверг, 9 июля, Национальный банк Украины установил официальный кус на уровне 26,95 грн/$, что на две копейки дороже, чем в предыдущий банковский день.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, по данным НБУ, цена доллара 9 июля составляет 26,9514 грн. Евро в четверг стоит 30,4295 грн за единицу валюты, это тоже на 2 копейки дороже, чем в предыдущий день. А цена российского рубля составляет сегодня 0,37 грн.

Курс валют НБУ на 9 июля. Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, недавно глава Министерства финансов заявил, что Украине нужен более высокий курс доллара.

Также мы писали, что Зеленский пожаловался, что не знает, как жить с таким курсом доллара в бюджете.